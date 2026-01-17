За рулем якобы находился сам Адам Кадыров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Что известно о ДТП с участием Кадырова?

Источник в республике рассказал изданию, что после ДТП в республиканскую больницу в Грозном привезли также других пострадавших. Однако уточнить их количество и тяжесть увечий он не смог.

Собеседник добавил, что машина, в которой находился 18-летний сын главы Чечни, двигалась первой в кортеже и на очень высокой скорости, а за рулем был сам Адам Кадыров. Автомобиль якобы сорвался с движения на ходу, а потом ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением.

Тогда как другой источник рассказал "Кавказ.Реалии", что Кадыров пришел в себя и находится вместе с врачами в аэропорту Грозного. Его состояние не вызывает опасений врачи.

Впоследствии издание "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщило, что из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, используемый МЧС России как "летающий госпиталь".

