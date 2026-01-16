Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кавказ.Реалии" и Niyso.

Смотрите также Начнется вражда: аналитик предположил, кто может заменить Кадырова в Чечне

Что известно о ДТП с Кадыровым?

По данным СМИ, кортеж якобы двигался на "большой скорости". Тем временем первая машина наткнулась на препятствие и произошло столкновение нескольких автомобилей.

В результате машины начали врезаться друг в друга, поэтому к нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох,

– сообщили в Niyso.

В частности, сына главы Чечни, по данным источников СМИ, госпитализировали в больницу в Грозном в тяжелом состоянии. Сообщают, что Адам Кадыров якобы находится в реанимации. Там его могут готовить к транспортировке в Москву. Кроме того, дороги к новой республиканской больнице перекрыты.

Также паблики предполагают, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев.

Официальных заявлений местные власти пока не делали.

Что недавно произошло с лидером Чечни?