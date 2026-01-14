Кадыров, как свою замену, продвигал собственного сына. Политолог Георгий Чижов рассказал 24 Каналу, что такая кандидатура возможна только тогда, если кто-то из влиятельных людей в Чечне его поддерживает.

Кто реально может стать преемником Кадырова?

Георгий Чижов считает, что поддержать кандидатуру сына Кадырова, как следующего лидера Чечни, может Магомед Даудов. Однако он, вероятно, сделает это только тогда, если будет понимать, что может получить контроль над ним.

Адам Кадыров плюс Магомед Даудов такая конструкция возможна, однако вопрос, как долго это продлится. У них могут возникнуть разногласия. Очень молодой, но амбициозный сын Кадырова, когда освоится в кресле, осознает, что главный,

– сказал политолог.

Его отец, когда только приобретал влияние в Чечне также сначала не контролировал все, но впоследствии ситуация изменилась. Его спецслужбы, силовыми методами, помогли прочно закрепиться у власти.

Важно! Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына Ахмата Кадырова исполняющим обязанности вице-премьера Чечни, при этом тот сохранил должность министра спорта республики. Глава региона заявил, что сын якобы уже доказал свою эффективность на государственной службе. Это кадровое решение приняли на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья самого Кадырова.

По мнению Чижова, сейчас, когда ситуация в Чечне очень напряженная, есть малая вероятность, что чеченцы позволят прийти к власти лидеру, который похож на Кадырова. Причиной этого является то, что они не любят отдавать власть кому-то одному.

Почему Кадырову ищут замену?