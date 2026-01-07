Кадыров быстро и довольно резко отреагировал на этот намек о "венесуэльском сценарии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Чечни.

Что сказал Кадыров?

Кадыров заявил, что "скоморох предлагает властям США похитить" его.

Обратите внимание, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такой мысли,

– написал он.

По словам Кадырова, Зеленский "робко намекнул", что будет в стороне наблюдать, как "его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой".

Глава Чечни жалуется, что украинский президент "и в розыск подает, и санкции вводит".

Не забыл он вспомнить и о совести и смелости, которых у самого нет.

"Хотя бы попробуй быть мужчиной. Не будь – не получится, но старайся. Сохрани свое лицо и не унижайся. Если бы в тебе была капелька мужского, ты понял бы, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как они явно подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", – выдал тот.

