Кадыров быстро и довольно резко отреагировал на этот намек о "венесуэльском сценарии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Чечни.
Что сказал Кадыров?
Кадыров заявил, что "скоморох предлагает властям США похитить" его.
Обратите внимание, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такой мысли,
– написал он.
По словам Кадырова, Зеленский "робко намекнул", что будет в стороне наблюдать, как "его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой".
Глава Чечни жалуется, что украинский президент "и в розыск подает, и санкции вводит".
Не забыл он вспомнить и о совести и смелости, которых у самого нет.
"Хотя бы попробуй быть мужчиной. Не будь – не получится, но старайся. Сохрани свое лицо и не унижайся. Если бы в тебе была капелька мужского, ты понял бы, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как они явно подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", – выдал тот.
Последние новости о Кадырове
Недавно Кадыров призвал ВСУ определить место для встречи "с глазу на глаз". Зато бойцы Чеченской республики Ичкерия во главе с Абдул-Хакимом записали к нему обращение и бросили ему вызов, но так и не дождались "смельчака".
А в конце декабря Кадырова еле откачали после того, как ему стало плохо в Москве перед встречей с Путиным.
На фоне тяжелой болезни Кадыров назначил своего сына Ахмата 2005 года рождения исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.