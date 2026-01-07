Кадиров швидко і доволі різко відреагував на цей натяк про "венесуельський сценарій". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис лідера Чечні.
Що сказав Кадиров?
Кадиров заявив, що "скоморох пропонує владі США викрасти" його.
Зверніть увагу, навіть не пригрозив це зробити сам, як зробив би чоловік. Навіть не спробував допустити такої думки,
– написав він.
За словами Кадирова, Зеленський "боязко натякнув", що осторонь спостерігатиме, як "його кривдника, грізного дядька Рамзана Кадирова, покарає хтось інший".
Глава Чечні бідкається, що український президент "і в розшук подає, і санкції вводить".
Не забув він згадати і про совість та сміливість, яких у самого немає.
"Хоч би спробуй бути чоловіком. Не будь – не вийде, але намагайся. Збережи своє обличчя і не принижуйся. Якби в тебе була крапелька чоловічого, ти зрозумів би, як принизливо звучать твої слова та прохання. І як вони явно підтверджують твої спроби зірвати мирне врегулювання", – видав той.
Останні новини про Кадирова
Нещодавно Кадиров закликав ЗСУ визначити місце для зустрічі "віч-на-віч". Натомість бійці Чеченської республіки Ічкерія на чолі з Абдул-Хакімом записали до нього звернення і кинули йому виклик, але так і не дочекалися "сміливця".
А наприкінці грудня Кадиров ледве відкачали після того, як йому стало погано у Москві перед зустріччю з Путіним.
На тлі важкої хвороби Кадиров призначив свого сина Ахмата 2005 року народження виконувачем обов'язків віцепрем'єра Чечні.