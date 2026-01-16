Впоследствии из Грозного вылетел "летающий госпиталь" МЧС России – самолет Ан-148-100ЕМ. Вероятно, в нем транспортируют Кадырова-младшего, передает 24 Канал со ссылкой на NEXTA.live и "Медуза".

Что известно о состоянии Адама Кадырова?

В СМИ появилась информация, что Кадыров пришел в себя и его готовят к вылету в Москву. У "Кавказ.Реалии" отметили, что жизни сына главы Чечни ничего не угрожает. Вечером 16 января из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, на борту которого он мог находиться.

Кроме того, отмечается, что в направлении Чечни было зафиксировано два медицинских рейса из Москвы. По данным Flightradar24, санитарный бизнес-джет BAe 125-700A с бортовым номером RA-02808 вылетел из московского аэропорта Жуковский и взял курс на юг.



На борту самолета МЧС России может быть Адам Кадыров / Скриншот

ДТП с участием Адама Кадырова: коротко о главном