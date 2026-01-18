Публицист, правозащитник Марк Фейгин в интервью 24 Каналу отметил, что Рамзан Кадыров точно болеет, ведь его внешний вид резко изменился, более того – он появился на публике с тростью.

Действительно ли у Кадырова отказали почки Фейгин утверждать не берется, но то, что болеет он серьезно, настолько, чтобы уже искать себе преемника – вполне вероятно. Комментируя информацию в СМИ о том, что его 18-летний сын Адам попал в автомобильную аварию, правозащитник не исключает, что парня хотят устранить.

Главой Чечни он может стать только по достижению 35 лет. Хотя в России возможно все, могут и младенца назначить. Но встает простой вопрос зачем. В свое время недостигнув соответствующего возраста после своего отца Ахмата Кадырова, Рамзан был премьером, а главой тогда стал Али Алханов, но он был номинальной фигурой,

– напомнил Фейгин.

Допустить, что после Рамзана Кадырова руководить Чечней назначат, например, командира подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова или кого-то другого, при этом Адама Кадырова сделают премьером, по мнению Фейгина, вполне возможно. Однако, со слов правозащитника, если он попал в ДТП и находится в реанимации, тогда ему будет явно не до кадровых назначений и правительственных должностей.

На Кавказе, как подчеркнул правозащитник, царят дикие нравы. Он не исключает того, что могли вмешаться посторонние силы. Семью Кадырова ненавидит ФСБ России, не особо склонны к ней в армии. Возможно, только Росгвардия, чьи подразделения действуют в Чечне и состоят из так называемых "кадыровцев", имеют нормальное отношение к этой семье. Формально Кадыров значится в Росгвардии, он генерал-майор.

Может ли Кадыров умереть? Конечно, как и все мы. Вопрос когда, год назад говорили вообще, что он проживет неделю. Однако он живет дальше. Наверняка уровень медицины позволяет ему поддерживать его жизнь. Но если его вдруг не станет, мой прогноз такой, что, независимо от состояния его сына Адама, Кремль постепенно отстранит весь кадыровский клан от власти,

– озвучил Фейгин.

Он отметил, что Кадыров был особенной фигурой, которая имела сверхбольшие полномочия, ими наделил его Путин. Только в Чечне в отличие от других субъектов Российской Федерации были свои военные подразделения, которые формально внесены в Росгвардию. Фейгин убежден, что больше Кремлю это не надо и Москва в дальнейшем не захочет предоставлять такие широкие полномочия никому.

"Им новый Кадыров не нужен. И так с ним было много проблем. Поэтому вероятнее, что семья Кадырова будет убрана от власти. Ни Даудов, ни Делимханов не будут назначены в качестве его преемников. Тем более Адам Кадыров им не станет, потому что ему 18 лет, это технически невозможно", – считает Фейгин.

Кто может заменить Кадырова: что говорят другие эксперты?