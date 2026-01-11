Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, предположив, кого Владимир Путин может назначить на должность главы Чечни. Он отметил, какие возможные сценарии развития событий в случае летального конца Рамзана Кадырова.

Какой может быть власть в Чечне после Кадырова?

Буряченко отметил, что эта информация не является новостью, ведь ранее появлялось много сообщений о болезни Рамзана Кадырова.

В интересах Путина сохранить кадыровский режим в Чечне, даже без самого Кадырова. Потому что, если он этого не сделает, тогда это может закончиться серьезной внутренней разбалансировкой путинского режима,

– подчеркнул политолог.

Важно понимать, что кадыровский режим стоит, по его мнению, на трех вещах:

на деньгах;

на поддержке самого Путина;

на жестких железных перчатках, которыми кадыровцы сдерживали в Чечне любые проявления оппозиции.

Стоит знать. Источники в ГУР сообщили, что у Рамзана Кадырова отказали почки. Он находится в собственной больнице в Чечне и к нему приехали члены его семейного клана. Сейчас Кадыров находится на процедуре диализа, врачи не дают никаких прогнозов. В то же время в Кремле уже ищут замену действующему главе Чечни. Среди претендентов – Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат.

"Если не будет денег, не будет путинской поддержки, а железная хватка в Чечне ослабнет, тогда могут возникнуть большие проблемы для Путина", – заметил он.

Политолог спрогнозировал сценарий относительно возможных дальнейших действий в Чечне и в отношении Кадырова.

Если информация о смерти Кадырова подтвердится, то с большой вероятностью Путин публично выйдет с новым ставленником на место главы Чечни. Это может быть или сын Кадырова, или кто-то другой. Но этот человек будет гораздо жестче, чем Кадыров, и он принесет новую волну террора в Чечню,

– отметил Алексей Буряченко.

Он добавил, что Путин все это щедро проплатит, устраняя наперед проблемы, которые могли произойти с уходом Кадырова от власти.

