Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, предположив, кого Владимир Путин может назначить на должность главы Чечни. Он отметил, какие возможные сценарии развития событий в случае летального конца Рамзана Кадырова.
Какой может быть власть в Чечне после Кадырова?
Буряченко отметил, что эта информация не является новостью, ведь ранее появлялось много сообщений о болезни Рамзана Кадырова.
В интересах Путина сохранить кадыровский режим в Чечне, даже без самого Кадырова. Потому что, если он этого не сделает, тогда это может закончиться серьезной внутренней разбалансировкой путинского режима,
– подчеркнул политолог.
Важно понимать, что кадыровский режим стоит, по его мнению, на трех вещах:
- на деньгах;
- на поддержке самого Путина;
- на жестких железных перчатках, которыми кадыровцы сдерживали в Чечне любые проявления оппозиции.
Стоит знать. Источники в ГУР сообщили, что у Рамзана Кадырова отказали почки. Он находится в собственной больнице в Чечне и к нему приехали члены его семейного клана. Сейчас Кадыров находится на процедуре диализа, врачи не дают никаких прогнозов. В то же время в Кремле уже ищут замену действующему главе Чечни. Среди претендентов – Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат.
"Если не будет денег, не будет путинской поддержки, а железная хватка в Чечне ослабнет, тогда могут возникнуть большие проблемы для Путина", – заметил он.
Политолог спрогнозировал сценарий относительно возможных дальнейших действий в Чечне и в отношении Кадырова.
Если информация о смерти Кадырова подтвердится, то с большой вероятностью Путин публично выйдет с новым ставленником на место главы Чечни. Это может быть или сын Кадырова, или кто-то другой. Но этот человек будет гораздо жестче, чем Кадыров, и он принесет новую волну террора в Чечню,
– отметил Алексей Буряченко.
Он добавил, что Путин все это щедро проплатит, устраняя наперед проблемы, которые могли произойти с уходом Кадырова от власти.
Что известно о болезни Кадырова?
Первые сведения о тяжелом заболевании главы Чечни были обнародованы еще в 2019 году. С тех пор время от времени появляется информация об ухудшении его состояния.
Накануне Нового года, 25 декабря, состояние здоровья Кадырова снова ухудшилось. Он собирался лично посетить предновогоднее заседание Госсовета с участием Путина и глав регионов в Москве, но его срочно госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. Там Кадырова едва спасли.
Впоследствии он впервые после слухов о болезни посетил публичное мероприятие – открытие школы хафизов в селе Новый Шарой в Чечне. Кадыров появился на публике, опираясь на трость.
Также в начале января Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера Чечни. Ранее он занимал должность министра спорта и она останется за ним.