Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, припустивши, кого Володимир Путін може призначити на посаду очільника Чечні. Він наголосив, які можливі сценарії розвитку подій у разі летального кінця Рамзана Кадирова.
Якою може бути влада у Чечні після Кадирова?
Буряченко зазначив, що ця інформація не є новиною, адже раніше з'являлось багато повідомлень про хворобу Рамзана Кадирова.
В інтересах Путіна зберегти кадирівський режим в Чечні, навіть без самого Кадирова. Тому що, якщо він цього не зробить, тоді це може закінчиться серйозним внутрішнім розбалансуванням путінського режиму,
– підкреслив політолог.
Важливо розуміти, що кадирівський режим стоїть, на його думку, на трьох речах:
- на грошах;
- на підтримці самого Путіна;
- на жорстких залізних рукавицях, якими кадирівці стримували у Чечні будь-які прояви опозиції.
Варто знати. Джерела у ГУР повідомили, що у Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебуває у власній лікарні в Чечні і до нього приїхали члени його сімейного клану. Наразі Кадиров перебуває на процедурі діалізу, лікарі не дають жодних прогнозів. Водночас у Кремлі вже шукають заміну чинному главі Чечні. Серед претендентів – Магомед Даудов, Апті Алаудінов та старший син Рамзана Кадирова – Ахмат.
"Якщо не буде грошей, не буде путінської підтримки, а залізна хватка у Чечні ослабне, тоді можуть виникнути великі проблеми для Путіна", – зауважив він.
Політолог спрогнозував сценарій щодо можливих подальших дій у Чечні і щодо Кадирова.
Якщо інформація про смерть Кадирова підтвердиться, то з великою ймовірністю Путін публічно вийде з новим ставлеником на місце глави Чечні. Це може бути або син Кадирова, або хтось інший. Але ця людина буде набагато жорсткішою, ніж Кадиров, і вона принесе нову хвилю терору в Чечню,
– відзначив Олексій Буряченко.
Він додав, що Путін все це щедро проплатить, усуваючи наперед проблеми, які могли статися з відходом Кадирова від влади.
Що відомо про хворобу Кадирова?
Перші відомості про важке захворювання глави Чечні були оприлюднені ще у 2019 році. Відтоді час від часу з'являється інформація про погіршення його стану.
Напередодні Нового року, 25 грудня, стан здоров'я Кадирова знову погіршився. Він збирався особисто відвідати передноворічне засідання Держради за участю Путіна та голів регіонів у Москві, але його терміново госпіталізували до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента Росії. Там Кадирова ледве врятували.
Згодом він вперше після чуток про хворобу відвідав публічну подію – відкриття школи хафізів у селі Новий Шарой у Чечні. Кадиров з'явився на публіці, спираючись на тростину.
Також на початку січня Рамзан Кадиров призначив свого найстаршого сина Ахмата виконувачем обов'язків віцепрем'єра Чечні. Раніше він обіймав посаду міністра спорту і вона залишиться за ним.