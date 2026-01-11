Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, припустивши, кого Володимир Путін може призначити на посаду очільника Чечні. Він наголосив, які можливі сценарії розвитку подій у разі летального кінця Рамзана Кадирова.

Якою може бути влада у Чечні після Кадирова?

Буряченко зазначив, що ця інформація не є новиною, адже раніше з'являлось багато повідомлень про хворобу Рамзана Кадирова.

В інтересах Путіна зберегти кадирівський режим в Чечні, навіть без самого Кадирова. Тому що, якщо він цього не зробить, тоді це може закінчиться серйозним внутрішнім розбалансуванням путінського режиму,

– підкреслив політолог.

Важливо розуміти, що кадирівський режим стоїть, на його думку, на трьох речах:

на грошах;

на підтримці самого Путіна;

на жорстких залізних рукавицях, якими кадирівці стримували у Чечні будь-які прояви опозиції.

"Якщо не буде грошей, не буде путінської підтримки, а залізна хватка у Чечні ослабне, тоді можуть виникнути великі проблеми для Путіна", – зауважив він.

Політолог спрогнозував сценарій щодо можливих подальших дій у Чечні і щодо Кадирова.

Якщо інформація про смерть Кадирова підтвердиться, то з великою ймовірністю Путін публічно вийде з новим ставлеником на місце глави Чечні. Це може бути або син Кадирова, або хтось інший. Але ця людина буде набагато жорсткішою, ніж Кадиров, і вона принесе нову хвилю терору в Чечню,

– відзначив Олексій Буряченко.

Він додав, що Путін все це щедро проплатить, усуваючи наперед проблеми, які могли статися з відходом Кадирова від влади.

Що відомо про хворобу Кадирова?