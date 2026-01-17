Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

В каком состоянии сын Кадырова после ДТП?

Как сообщили источники издания, самолет с 18-летним сыном главы Чечни готовился вылететь в Москву. Туда его доставят после того, как он пострадал в ДТП в Грозном 16 января.

Сообщается, что в республиканскую больницу также доставили других пострадавших в этой аварии. Сейчас количество людей и характер травм не уточняются.

Другой источник отметил СМИ, что Адам Кадыров пришел в себя и находится вместе с медиками в аэропорту Грозного. Кроме того, заверили, что его состояние якобы не вызывает опасения врачей.

Что известно об аварии в Грозном?