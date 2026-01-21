Об этом сообщило росСМИ "Агентство" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и властям Чечни.

В каком состоянии сын Кадырова после ДТП?

По данным источников СМИ, Адам Кадыров якобы идет на поправку. Отмечается, что он попал в ДТП, когда находился в кортеже. Тогда сын главы Чечни получил не критические травмы, утверждают собеседники. Хотя в день аварии некоторые СМИ сообщали, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Чеченские оппозиционеры NIYSO писали, что Адам Кадыров лечился в Боткинской больнице, что в Москве. У него якобы диагностировали перелом челюсти, травму селезенки и повреждения лица.

Как заметило российское СМИ Astra, 20 января в соцсетях появилось видео с Адамом Кадыровым. На нем, по словам россиян, он прогуливался по одному из этнопарков в Чечне. Однако пропагандистам неизвестно, когда именно было снято видео.

Какие детали аварии с Адамом Кадыровым?