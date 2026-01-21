Про це повідомило росЗМІ "Агентство" з посиланням джерела, близькі до Кремля та влади Чечні.
У якому стані син Кадирова після ДТП?
За даними джерел ЗМІ, Адам Кадиров нібито йде на поправку. Зазначається, що він потрапив у ДТП, коли перебував в кортежі. Тоді син глави Чечні зазнав не критичних травм, стверджують співрозмовники. Хоча у день аварії деякі ЗМІ повідомляли, що він перебуває в реанімації у важкому стані.
Чеченські опозиціонери NIYSO писали, що Адам Кадиров лікувався в Боткінській лікарні, що у Москві. В нього нібито діагностували перелом щелепи, травму селезінки та ушкодження обличчя.
Як помітило російське ЗМІ Astra, 20 січня в соцмережах з'явилося відео з Адамом Кадировим. На ньому, за словами росіян, він прогулювався одним з етнопарків у Чечні. Проте пропагандистам невідомо, коли саме було зняте відео.
Які деталі аварії з Адамом Кадировим?
Раніше джерела "Кавказ.Реалії" повідомляли, що за кермом першого авто в кортежі був сам Адам Кадиров. Зазначається, що ця автівка на "дуже високій швидкості зірвалась з руху на ходу". Далі постраждалого доставили до реанімації.
Опісля лікарі заявили ЗМІ, що стан сина глави Чечні не викликає занепокоєння. Попри це, його літаком доправили на лікування до Москви.
Відомо також, що в аварії за участю кортежу загинула одна людина, ще "близько 20 осіб" доставили до лікарні.