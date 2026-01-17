Раніше повідомляли, що син Кадирова перебуває у тяжкому стані. Про це пише 24 Канал з посиланням на дані FlightRadar та росЗМІ.

Дивіться також Почнеться ворожнеча: аналітик припустив, хто може замінити Кадирова в Чечні

Що відомо про приліт санітарного літака у Москву?

За даними FlightRadar, "літак-госпіталь" Ан-148-100-ЕМ МНС Росії вилетів із Грозного після повідомлень про ДТП за участю Адама Кадирова. Згодом він приземлився у Внуково о 01:10 за московським часом.



Історія польотів літака Ан-148-100-ЕМ МНС Росії / Скриншот із FlightRadar

Невдовзі після цього до Москви вилетів Airbus із бортовим номером RA-73417 компанії "РусДжет", пов'язаної з колишнім російським депутатом та інвестором Євгеном Туголуковим. За даними витеклої бази прикордонної служби ФСБ, саме цим бортом Рамзан Кадиров упродовж останніх років регулярно здійснює перельоти до ОАЕ.

Що відомо про ДТП за участю сина Кадирова?

За даними ЗМІ, кортеж із сином Кадирова нібито рухався на "великій швидкості". Перша машина натрапила на перешкоду, за мить сталося зіткнення кількох автомобілів.

Адам Кадиров, син голови Чечні, перебував за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП в Грозному. ЗМІ повідомляють про його тяжкий стан. Після інциденту, літак Ан-148-100ЕМ як "шпиталь, що літає", вилетів з Грозного до Москви, ймовірно, з постраждалим на борту.

Також пабліки припускають, що в одному з автомобілів міг загинути боєць ММА Хамзат Чимаєв. Проте, офіційних заяв тамтешня влада поки не робила.

Як почувається Рамзан Кадиров?