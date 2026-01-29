Про це пише телеграм-канал "Ви слухали маяк", посилаючись на відео з зустрічі делегацій Росії та ОАЕ.
Що сказав Кадиров переговори Росії та України?
Рамзан Кадиров з'явився у Кремлі, де в четвер, 29 січня, проходила зустріч російської влади з делегацією Об'єднаних Арабських Еміратів, хоча й мав хворобливий вигляд. Він долучився до президента Володимира Путіна й перед заходом відповідь на питання журналістів.
Так Кадирова запитали, що він думає з приводу можливих переговорів щодо завершення війни в Україні. Очільник Чечні заявив, що це не вихід.
Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Я проти переговорів,
– говорить Кадиров.
Коментар щодо вирішення війни за допомогою переговорів дав і голова ГРУ Ігор Костюков. Пропагандисти запитали його, чи складніше вести переговори з українською стороною без участі США. Костюков зазначив, буцімто "легко не було ніколи".
Що відомо про стан здоров'я Рамзана Кадирова?
Рамзан Кадиров насправді не перебуває в критичному стані, як про це повідомляли раніше. Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов в ефірі 24 Каналу розповів, що Кадиров сподівається прожити ще кілька років, хоча й хворіє через невдалу пересадку нирки та постійно приймає гормональні ліки.
Хвороба Кадирова-старшого викликало обговорення у Грозному та Москві щодо його можливого наступника. У Росії та Чечні назвали ймовірних кандидатів на місце Кадирова після його смерті.
Після повідомлень про хворобу Кадиров вже з'являвся на публіці. Так 3 грудня він прибув на відкриття школи в одному з населених пунктів. На заоді він тримав у руках тростину.