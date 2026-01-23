Про це повідомляє видання "Важливі історії". Тим часом українська розвідка дізналася, що через погіршення здоров'я Кадирова його госпіталізували до Москви, де вже зібралися його родичі.

Що говорять про зміни в разі смерті Рамзана Кадирова?

Народ Чечні наразі не знає, в якому стані Рамзан Кадиров. При тому, що його син теж в поганому стані після ДТП, хоча саме його часто називали наступником батька. Хоча молодший Кадиров за законом не може очолити Чечню, доки йому не виповниться 30 років. Тому в разі смерті глави країни, її зможе очолити хтось із найбільшого в Чечні тейпу Беной – серед них Адам Делімханов (депутат Держдуми від Чечні) і Магомед Даудов (голова уряду Чечні).

Політологи та чеченські активісти та правозахисники вважають, що Москва повинна буде зберегти стабільність у регіоні, уникнути боротьби кланів (особливо озброєної) та виступів людей, які постраждали від влади Кадирова.

Як до смерті Кадирова готуються в Грозному?

Грозний хоче залишитися в Чечні. Старші сини Рамзана Кадирова Ахмат і Зеліман, на думку батька, не можуть правити Чечнею, тому надія була лише на Адама. Відомо, що Кадиров-молодший причетний до побиття у серпні 2023 року в СІЗО Микити Журавеля, якого засудили за образу почуттів вірян та держзраду. Однак таким чином керівництво Чечні піарилося, відволікаючи увагу від хвороби Рамзана Кадирова. Адам просувався як хороший державний діяч, який отримував нагороди й навіть обійняв посаду глави Ради безпеки Чечні.

Політолог Дмитро Дубровський зауважив, що очільником Чечні цілком може стати "ставленик". Він правитиме, доки Адаму Кадирову не виповниться 30 років.

Авторитет Адама – це його прізвище, його походження. Усередині Російської Федерації виник суб'єкт, у якому існує персоналістська диктатура з династійним способом передачі влади,

– сказав Дубровський.

Крім того, щоб захистити "династію" Рамзан Кадиров поріднився з родинами Делімханових і Геремеєвих. Це друга за впливовістю сім'я в Чечні.

Кадиров також збільшив свою армію, яка зможе захистити його рідних. Чисельність армії, яка є у розпорядженні Кадирова, достеменно невідома, але в січні 2024 року в огляді військ у Грозному взяли участь 25 тисяч військовослужбовців.

У разі, якщо Володимир Путін все ж не гарантуватиме безпеку родині Рамзана Кадирова в разі його смерті, то він має план. Він має домовленості з представниками близькосхідних мусульманських монархій щодо безпеки своїх родичів та активів. Зокрема таку допомогу Чечні можуть надати Об'єднані Арабські Емірати. Тому ще один варіант для родини Кадирова – це втеча за кордон.

Як готуються до розвитку подій у Москві?

Російське командування не хоче, щоб Чечня знову стала проблемою, якщо Рамзан Кадиров покине цей світ. Тому Москва хоче, аби країну очолила її людина. Так серед кандидатів на правління розглядається Апті Алаудінов – колишній співробітник ФСБ та представник чеченської діаспори. Вони, за словами джерел, у Чечні користуються тим же авторитетом, що й інші клани. Під час війни в Україні Алаудінов став командиром спецназу "Ахмат", який брав участь в бойових діях.

Також серед кандидатів – двоє наближених соратників Рамзана Кадирова – Адам Делімханов та Магомед Даудов. Через це суперництво між ними зараз конфлікт.

Загалом для Москви головним завданням буде зберегти всі принципи управління регіоном. Чечня має залишатися стабільною, інакше це стане ще одним викликом для Росії.

Не Чечня пріоритет. Пріоритет – не витрачати ресурси. Все, що є, зосереджується на українському питанні,

– пояснив політолог Аббас Галлямов.

Але доки Рамзан Кадиров живий, у Москві не думають про зміну влади в Чечні. Ба більше, російська влада навіть не знає, до яких викликів може призвести смерть Кадирова і яку Чечню вони хотіли б бачити. Водночас журналіст, який побажав залишитися анонімним каже, що жителів Чеченської сподіваються, що влада Кадирових упаде. Однак фактично, члени родини й прибічники Рамзана залишаються єдиними претендентами на пост очільника країни.

Що передувало?