Цікаво, що довгий час чоловік навпаки підтримував лінію Путіна та поширював кремлівську пропаганду. Про це пишуть російські телеграм-канали Astra та Baza.

Чому Ремесла могли покласти до психлікарні?

Раніше Ілля Ремесло був послідовним прихильником Володимира Путіна і різко виступав проти російської опозиції. Однак 17 березня він несподівано змінив риторику.

У своєму телеграм-каналі блогер опублікував допис під назвою "П'ять причин, через які я перестав підтримувати володимира Путіна". Серед причин він назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке, за його словами, "забрало 1 – 2 мільйони життів" і нині триває "винятково через комплекси Путіна".

Водночас звичайні росіяни, наголосив Ремесло, від цього "нічого не отримують, а лише втрачають". Також блогер звернув увагу на "велику шкоду" російській економіці через санкції та критикував "придушення свободи інтернету і ЗМІ". Зокрема, він згадав блокування Telegram і спроби перевести користувачів на національний месенджер MAX.

Окремо Ремесло розкритикував тривале перебування Путіна при владі та заявив, що той "не поважає" своїх виборців. За його словами, президенту потрібні "нескінченні війни, у яких його діти та родичі не беруть участі, а не інтернет і високі зарплати".

Висновок: Володимир Путін не є легітимним президентом. Він має піти у відставку і постати перед судом як військовий злочинець і злодій,

– написав блогер.

Пізніше Ремесло опублікував відео, в якому запевнив, що його канал не зламували, а всі заяви він зробив особисто. Він також наголосив, що перебуває вдома і "нікуди не збирається".

Після цього в російському медіапросторі його різко розкритикували, назвавши "агентом Заходу".

Вже 19 березня низка російських провоєнних телеграм-каналів повідомила, що блогера нібито відправили на лікування до психіатричної лікарні у Санкт-Петербурзі, яка спеціалізується на чоловіках із вперше виявленими психотичними розладами. Видання Astra зазначало, що перед цим Ремесло не відповідав на дзвінки та повідомлення журналістів.

