Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что российский диктатор действительно обращает внимание на мнение населения, потому что если бы он вообще не занимался цифрами, которые публикуют, то уже давно объявил всеобщую мобилизацию.

В России возник термин "кухонная революция"

Российская армия на фронте несет огромные потери и набор контрактников продолжается усиленно, чтобы покрыть их. Для этого Россия, чья экономика страдает, платит за подписание контрактов немалые деньги, в отдельных регионах суммы повысили еще (до 50 тысяч долларов).

В контексте этого Клочок заметил, что возникает риторический вопрос, для чего тратиться на огромные "подъемные", если Путин мог бы объявить мобилизацию. Ответ прост – глава Кремля не идет на такой шаг, потому что боится общественного сопротивления, который частично себя проявил осенью 2022 года, когда проводилась частичная мобилизация.

Тогда акции протестов были в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Они были более или менее сдержанными, но вспомним поход Пригожина. Тогда сыграли на общественных настроениях,

– озвучил Клочок.

На этой неделе председатель КПРФ Зюганов выступил в госдуме и озвучил, что в России могут повториться события 1917 года (революция). Руководитель Центра общественной аналитики убежден, что Путин обеспокоен тем, что российский народ может восстать.

"Он этого боится. Уже возник тезис "кухонная революция". Как во времена Брежнева россияне начинают обсуждать на кухнях правильно ли проводит политику власть, или нет. Тогда в период Брежнева об этом говорили годами. Когда появлялись анекдоты про него, я был в начальном классе, а развал СССР произошел спустя более 10 лет. То есть прошло немало времени, но это не значит, что история не повторится, а цикличность может быть намного меньше", – считает Клочок.

Российские спецслужбы готовятся: какой сценарий может проиграться?

В России, по словам руководителя Центра общественной аналитики, население недовольно последствиями войны, ситуацией в экономике и лозунги "все для фронта" и "все для победы" – не сработали. Клочок не исключает, что может произойти так, как было и в СССР, и в период современной России, что кто-то уйдет из окна 10 этажа или к нему не успеет добежать врач или медиков долго не будут пускать в кремлевский кабинет, как это было со Сталиным.

Именно смерть Сталина стала предпосылкой того, что закончилась война на Корейском полуострове. Много факторов могут возникнуть. Появление таких рейтингов Путина сейчас не означает, что буквально завтра что-то произойдет, но на всякий случай спецслужбы России готовят такой сценарий. Они имеют в этом опыт,

– подытожил Клочок.

Заметьте! Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, комментируя падение путинских рейтингов, указал на то, что обнародование этой информации свидетельствует о расколе в элитах России. По его словам, Кириенко, который отвечает за социологию и внутреннюю политику, находится в конфликте с ФСБ-шим крылом Путина. Поэтому решил показать ему, что силовое направление продолжения войны, которое тот выбирает, бьет по его рейтингу.

