Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, подчеркнув, что стоимость нефти выросла, а вот экспорт России, который осуществляется через порты, значительно упал на фоне регулярных украинских атак.

Смотрите также "Скоро начнется ад": Путин решился на отчаянные шаги, которые означают лишь одно

В России открыто сигнализируют, что рейтинг Путина падает

Удары СОУ по портам России, в частности "Усть-Луге" и "Приморске", оказался довольно мощным и, по убеждению политолога, это только начало. Атаки по портам, нефтетерминалам – самый действенный способ ослабить Россию. Это, по словам Эйдмана, приводит к резкому ухудшению экономики в России и ситуации безопасности для россиян.

"Сегодня есть интересные, я бы сказал даже сенсационные, данные, которые характеризуют те изменения в российском обществе, происходящие в первую очередь под влиянием успешных действий украинских военных. Произошло чудо! Рейтинг Путина стал падать, причем довольно существенно. ФОМ зафиксировал за неделю снижение на 5%", – рассказал социолог.

По словам Эйдмана, это значительный процент. Он добавил, что с начала февраля он снизился на 9%, и отметил, что тенденция для российского диктатора просматривается крайне негативная. Это, по его мнению, доказывает наличие раскола элит в России.

В российской верхушке идет противостояние

Социолог убежден, что не может быть случайностью, что Всероссийский центр изучения общественного мнения и Фонд "Общественное мнение" почти одновременно начали обнародовать и давать информацию в российские паблики и прессу о резком снижении рейтинга Путина.

Это может свидетельствует только об одном, что такие указания они получили из администрации президента. Это указывает на конфликт между различными группами российской верхушки,

– считает Эйдман.

Как отметил политолог, вероятно, что Сергей Кириенко, который является куратором социологии, а также внутренней политики России, сейчас зашел в конфликт с силовиками (ФСБ). Поэтому ему нужно продемонстрировать Путину, что силовое направление на продолжение войны любыми средствами и путями теряет популярность среди населения и ударяет по его рейтингу.

У Путина, как бы это ни было парадоксально, хоть он и диктатор и его власть не зависит от результатов выборов, есть субъективное отношение к собственной популярности. У него трепетная позиция к своим рейтингам,

– рассказал Эйдман.

По его словам, сегодня крыло Кириенко пытается показать главе Кремля, что тот теряет популярность из-за действий, к которым прибегают ФСБшники. В частности по блокированию россиянам Telegram, массового отключения мобильного интернета, попыток эскалировать войну. Поэтому, как подытожил политолог, одна кремлевская группа, в которую входит в том числе переговорщик Дмитриев, будет продвигать трамповскую идею о замораживании боевых действий по нынешней линии боестолкновения.

Заметьте! Журналист, аналитик-международник Александр Демченко указал на неутешительные процессы в России, которые подрывают рейтинги российского диктатора. Россиян начали массово увольнять с работы, чтобы оставить без денег и таким образом побудить подписывать контракты с минобороны, ехать на войну. В университетах продолжается агитация студентов приобщаться к армии. Кроме того, он рассказал, что Путин готовится ограничить выезд за границу военнообязанным.

Что влияет на снижение рейтинга Путина?