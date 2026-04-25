Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що російський диктатор дійсно звертає увагу на думку населення, бо якби він взагалі не переймався цифрами, які публікують, то вже давно оголосив загальну мобілізацію.

В Росії виник термін "кухонна революція"

Російська армія на фронті зазнає величезних втрат і набір контрактників триває посилено, аби покрити їх. Задля цього Росія, чия економіка потерпає, платить за підписання контрактів чималі гроші, в окремих регіонах суми підвищили ще (до 50 тисяч доларів).

В контексті цього Клочок зауважив, що постає риторичне запитання, для чого витрачатись на шалені "підйомні", якщо Путін міг би оголосити мобілізацію. Відповідь проста – очільник Кремля не йде на такий крок, бо боїться суспільного спротиву, який частково себе проявив восени 2022 року, коли проводилась часткова мобілізація.

Тоді акції протестів були у Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах. Вони були більш-менш стриманими, але згадаймо похід Пригожина. Тоді зіграли на суспільних настроях,

– озвучив Клочок.

Цього тижня голова КПРФ Зюганов виступив у держдумі та озвучив, що в Росії можуть повторитися події 1917 року (революція). Керівник Центру громадської аналітики переконаний, що Путін переймається тим, що російський народ може повстати.

"Він цього боїться. Вже виникла теза "кухонна революція". Як в часи Брежнєва росіяни починають обговорювати на кухнях чи правильно проводить політику влада, чи ні. Тоді в період Брежнєва про це говорили роками. Коли з'являлися анекдоти про нього, я був у початковому класі, а розвал СРСР стався через понад 10 років. Тобто пройшло чимало часу, але це не означає, що історія не повториться, а циклічність може бути набагато меншою", – вважає Клочок.

Російські спецслужби готуються: який сценарій може програтися?

В Росії, зі слів керівника Центру громадської аналітики, населення не задоволене наслідками війни, ситуацією в економіці й гасла "все для фронту" і "все для перемоги" – не спрацювали. Клочок не виключає, що може статися так, як було і в СРСР, і в період сучасної Росії, що дехто піде з вікна 10 поверху або до нього не встигне добігти лікар чи медиків довго не пускатимуть в кремлівський кабінет, як це було зі Сталіним.

Саме смерть Сталіна стала передумовою того, що закінчилась війна на Корейському півострові. Багато факторів можуть виникнути. Поява таких рейтингів Путіна нині не означає, що буквально завтра щось відбудеться, але про всяк випадок спецслужби Росії готують такий сценарій. Вони мають в цьому досвід,

– підсумував Клочок.

Зауважте! Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, коментуючи падіння путінських рейтингів, вказав на те, що оприлюднення цієї інформації свідчить про розкол в елітах Росії. З його слів, Кірієнко, який відповідає за соціологію і внутрішню політику, перебуває у конфлікті з ФСБ-шим крилом Путіна. Тому вирішив показати йому, що силовий напрямок продовження війни, який той обирає, б'є по його рейтингу.

