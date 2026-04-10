Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что проблемы с ПВО особенно заметно на фоне недавних дроновых атак по территории России. Украинские дроны фактически атаковали важные для врага порты чрезвычайно часто.

Какие проблемы возникли в России?

По словам Кузана, российские пропагандисты уже жаловались на недостаток боекомплекта к ЗРГК "Панцирь-С1", которые, в частности, работают против беспилотников. Там рассказывают, что иногда эти комплексы стоят не полностью снаряженные.

К тому же в России также говорят о проблемах с количеством ракет к системам С-300 и С-400. Хотя в начале полномасштабной войны их было достаточно.

В 2022 году они использовали ракеты к системам С-300 в режиме "земля – земля". Харьков сильно страдал от этого. А уже сейчас им не хватает боекомплекта как к С-400, так и к С-300. Удары по большим складам также наделали им проблем,

– отметил Кузан.

Обратите внимание! OSINT-аналитик Кайл Глен отметил, что потери российской ПВО в течение последних месяцев существенно выросли. В 2026 году украинские беспилотники поразили не менее 85 ЗРК или важных радаров.

