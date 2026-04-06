Об этом пишет OSINT-аналитик Кайл Глен в соцсети Х. В то же время эти данные могут быть неполными, ведь учтены только успехи Сил беспилотных систем.

Какими темпами Россия теряет свою ПВО?

Осинтер показал визуализацию разгрома российской противовоздушной обороны.

В 2026 году украинские беспилотники нанесли удары уже по 85 зенитно-ракетным комплексам или "сложным радарам".

А это на 240% больше, чем в предыдущие 3 месяца.

Потери России в ПВО / Инфографика Кайла Глена

Так, как можно увидеть на инфографике, во второй половине 2025 года в среднем россияне теряли около 10 систем ПВО ежемесячно. В январе 2026 было поражено уже 21, а в марте – аж 39.

И почти наверняка именно поэтому мы видим больший успех дальнобойных ударов Украины,
– отметил Глен.

Потери России: последние новости

  • Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанесло врагу потери на около 28 миллионов долларов.

  • Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди также сообщил, что Украина атаковала пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях, а еще радиолокационную станцию ЗРК С-400 в Феодосии.

  • Еще одна потеря оккупантов – система РЭБ "Палантин". Этот комплекс, который стоит около 20 миллионов долларов США и является довольно редким, уничтожили военные из Lasar's Group НГУ на Запорожском направлении.