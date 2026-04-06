Только за март этого года было ликвидировано или тяжело более 35 тысяч захватчиков. Среди них 33 988 российских военных обезврежены благодаря дроновым атакам, а еще 1 363 оккупантов Россия потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.
Сколько российских оккупантов ликвидировано за время войны?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 304 490 (940) человек;
- танков – 11 841 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 360 (+10);
- артиллерийских систем – 39 497 (+58);
- РСЗО – 1 719 (+0);
- средства ПВО – 1338 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953);
- крылатые ракеты – 4 517 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259);
- специальная техника – 4112 (+0).
Потери оккупантов на войне на 6 апреле 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о потерях России в войне против Украины?
На начало апреля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали почти 20 тысяч российских солдат в возрасте до 25 лет за время полномасштабного вторжения страны-агрессора.
Представитель 66-й бригады Василий Денисюк рассказал, что на Лиманском направлении россияне подтягивают пехоту ближе к фронту и готовятся к более активным атакам с появлением зелени. Но ВСУ уничтожают их еще на подходах – дронами, артиллерией и пехотой, не давая собраться для штурмов. По его словам, из-за этого численное преимущество россиян не работает: до передовой доходит лишь часть сил, иногда даже не полный взвод. Враг несет потери еще во время выдвижения и вынужден переходить к большим, но более сложным механизированным атакам.
Журналист Денис Казанский сообщил, что ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Николая Шарапова – автора и модератора канала "Велес тихонько пишет". Шарапов активно распространял кремлевскую пропаганду и поддерживал войну против Украины, а также сам воевал на стороне оккупантов. В России его называли разведчиком, спецназовцем и писателем, который издал книгу о войне "СВОими глазами".