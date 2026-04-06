Только за март этого года было ликвидировано или тяжело более 35 тысяч захватчиков. Среди них 33 988 российских военных обезврежены благодаря дроновым атакам, а еще 1 363 оккупантов Россия потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 304 490 (940) человек;

танков – 11 841 (+2);

боевых бронированных машин – 24 360 (+10);

артиллерийских систем – 39 497 (+58);

РСЗО – 1 719 (+0);

средства ПВО – 1338 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953);

крылатые ракеты – 4 517 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259);

специальная техника – 4112 (+0).

Потери оккупантов на войне на 6 апреле 2026 года / Фото Генштаб

