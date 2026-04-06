Только за март этого года было ликвидировано или тяжело более 35 тысяч захватчиков. Среди них 33 988 российских военных обезврежены благодаря дроновым атакам, а еще 1 363 оккупантов Россия потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.

Сколько российских оккупантов ликвидировано за время войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 304 490 (940) человек;
  • танков – 11 841 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 360 (+10);
  • артиллерийских систем – 39 497 (+58);
  • РСЗО – 1 719 (+0);
  • средства ПВО – 1338 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 221 396 (+1 953);
  • крылатые ракеты – 4 517 (+0);
  • корабли/катера – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 87 614 (+259);
  • специальная техника – 4112 (+0).

Потери оккупантов на войне на 6 апреле 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о потерях России в войне против Украины?

  • На начало апреля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали почти 20 тысяч российских солдат в возрасте до 25 лет за время полномасштабного вторжения страны-агрессора.

  • Представитель 66-й бригады Василий Денисюк рассказал, что на Лиманском направлении россияне подтягивают пехоту ближе к фронту и готовятся к более активным атакам с появлением зелени. Но ВСУ уничтожают их еще на подходах – дронами, артиллерией и пехотой, не давая собраться для штурмов. По его словам, из-за этого численное преимущество россиян не работает: до передовой доходит лишь часть сил, иногда даже не полный взвод. Враг несет потери еще во время выдвижения и вынужден переходить к большим, но более сложным механизированным атакам.

  • Журналист Денис Казанский сообщил, что ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Николая Шарапова – автора и модератора канала "Велес тихонько пишет". Шарапов активно распространял кремлевскую пропаганду и поддерживал войну против Украины, а также сам воевал на стороне оккупантов. В России его называли разведчиком, спецназовцем и писателем, который издал книгу о войне "СВОими глазами".