Об этом говорится в материале Русской службы BBC.
Что известно о погибших российских военных до 25 лет на войне против Украины?
Цифру в почти 20 тысяч погибших российских парней издание установило, проанализировав поименный список подтвержденных погибших военнослужащих армии России, который журналисты ведут совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основании открытых источников.
Самому молодому установленному погибшему было 18 лет и 31 день.
Журналисты напомнили, что весной 2023 года госдума приняла поправки, позволяющие заключать контракт с минобороны России сразу после окончания школы и достижения 18-летия.
В российских школах, колледжах и университетах подростков все чаще агитируют приобщаться к армии. Однако скачка гибели молодых людей в войне против Украины в течение года после принятия закона не наблюдалось.
Количество погибших в возрасте от 18 до 25 лет – на данный момент это по меньшей мере 19 583 человека – начало стабильно расти с марта 2024 года, причем среди других возрастных категорий такой тенденции не наблюдалось.
Именно на тот момент была принята поправка, которая дает людям, еще только задержанным по подозрению в совершении преступления, возможность избежать суда и уголовной ответственности, если они заключат контракт о прохождении военной службы в российской армии.
Сейчас доля погибших российских военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет среди тех, у кого известен возраст на момент гибели, составляет 11% от общего количества жертв.
Кроме того, как отметили журналисты, по меньшей мере 502 человека из списка попали в армию в рамках призыва, а затем погибли в ходе боевых действий. В это число внесли и непосредственно солдат-срочников, и тех, кто перешел на контракт вскоре после призыва.
Какие общие потери имели российские военные в Украине?
Владимир Зеленский после встречи с Министром обороны Украины Михаилом Федоровым 3 апреля рассказал, что в целом в марте 2026 года оккупанты потеряли более 35 тысяч военных. Таких потерь, в частности, врагу удалось нанести с помощью прицельных ударов дронами.
В Генштабе ВСУ в этот же день отмечали, что за минувшие сутки россияне потеряли еще 1 230 военных. Общие потери с февраля 2022 года в личном составе у оккупантов около 1 301 260 человек.