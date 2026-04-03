Спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что ситуация для оккупантов складывается значительно хуже, чем может казаться по цифрам. По его словам, много российских военных не доходят даже до переднего края.

Что происходит на подступах к переднему краю возле Лимана?

Россияне стягивают пехоту ближе к переднему краю, чтобы с появлением "зеленки" быстрее перейти к более активным штурмам. Но именно на этом этапе их и пытаются ломать: беспилотники, артиллерия и пехота 66-й бригады бьют по вражеским группам еще до того, как те успевают накопиться для полноценной атаки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Поэтому численное преимущество врага на бумаге не превращается в преимущество непосредственно на позициях.

Простыми словами, когда из тыловых районов российской полосы обороны выдвигается рота, до переднего края может дойти взвод. Иногда это даже не целый взвод,

– рассказал Денисюк.

К сведению: взвод в сухопутных войсках обычно насчитывает примерно 20 – 50 военных. Чаще всего речь идет о 25 – 35 бойцах. Для сравнения, рота – это ориентировочно 80 – 150 военных.

Поэтому оккупанты не могут спокойно подтянуть силы и создать тот резерв, который нужен для давления на передовую. Большие потери они несут еще во время выдвижения, а попытки накопиться проваливаются еще на старте. Поэтому россияне все чаще вынуждены идти на более масштабные и механизированные штурмы, потому что малыми группами пробиться им значительно труднее.

За счет большой килзоны, за счет активной работы наших беспилотных систем, нашей артиллерии нам удается не позволять российским войскам приближаться к переднему краю,

– отметил он.

Чтобы уничтожать российскую пехоту еще на подступах, нужна постоянная работа беспилотников. Именно они позволяют вовремя выявлять выдвижение из тыловых районов, держать под контролем подходы к переднему краю и срывать попытки накопления еще до начала штурма

Что известно о ситуации на фронте?