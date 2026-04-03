Бывший спикер НАТО Джейми Ши в эфире 24 Канала объяснил, что за этими действиями стоит значительно более глубокий страх, чем просто реакция на войну. Он рассказал, что для Владимира Путина на самом деле может быть важнее событий в Украине.

Что показали ограничения Telegram в России?

Ограничение мобильного интернета и давление на Telegram в России Джейми Ши расценил не как отдельный технический шаг, а как показательную реакцию Кремля на внутренние риски.

Напомним: Заявления Кремля о якобы "двух месяцах" для выхода Украины из Донбасса эксперты называют элементом давления и информационно-психологической операции. Александр Мусиенко считает, что так Россия пытается создать ощущение срочности, хотя сама не имеет оснований диктовать условия. В ISW также отмечают, что российская армия не смогла быстро захватить крупные укрепленные города Донбасса, а ее продвижение с начала 2026 года замедляется.

По его оценке, даже тот факт, что такие решения вредят российской системе, не заставляет Москву отступать. Наоборот, это показывает, насколько важным для Кремля стал контроль над информацией внутри страны.

Следствием введения ограничений на Telegram стало то, что это помешало российским военным операциям в Украине, которые также использовали Telegram. Но Путин считал, что вред собственной армии в Украине – это цена, которую он хочет заплатить за отказ в доступе к информации для своего населения,

– подчеркнул Ши.

Именно в этом, по его мнению, и видно настоящую последовательность решений Кремля. Война против Украины для Путина остается важной, но в момент выбора он прежде всего думает об удержании власти, безопасность своего ближайшего круга и контроль над самой Россией. Поэтому любые инструменты, которые помогают перекрывать информацию и жестче управлять обществом, для него могут оказаться ценнее даже военной эффективности.

Если будет выбор между неудачами в Украине и контролем над страной, он всегда выберет контроль над страной,

– объяснил бывший представитель НАТО.

Поэтому сокращение доступа к связи и усиление цифрового контроля в России следует воспринимать не как технический эпизод, а как признак страха перед внутренней нестабильностью. Для Путина опасным остается не сам ход войны, а любая потеря управляемости внутри России.

