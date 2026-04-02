Член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман в эфире 24 Канала объяснил, что последствия для России не ограничиваются только логистикой. По его словам, ослабление российской экспортной инфраструктуры одновременно ударяет по экономике врага и дает Украине дополнительные возможности на внешних рынках.
Как удары по портам бьют по деньгам России?
Удары по балтийским портам России дают для Украины сразу несколько эффектов. Первый – чисто логистический, потому что именно порты остаются ключевой инфраструктурой для вывоза российской нефти. Когда эта система дает сбой, Кремлю становится труднее стабильно продавать сырье и заводить валюту в бюджет.
Экспорт через ключевой балтийский порт сократился на 40% нефти. Это высокий показатель,
– подчеркнул Фурман.
Второй эффект он назвал геополитическим. Ослабление российской логистики меняет ситуацию на мировых рынках сырья. Третий – напрямую касается Украины, потому что любые проблемы с российским экспортом открывают больше возможностей для украинских поставщиков, в частности на аграрных рынках, где Киев и Москва остаются прямыми конкурентами.
Любые проблемы с российским экспортом могут открывать дополнительные возможности для украинских поставщиков,
– сказал экономист.
Когда экспорт проседает, Кремль недополучает сотни миллионов долларов, которые мог бы направить на войну. Ежедневные простои обходятся Москве примерно в 200 миллионов долларов, а за неделю сумма может достигать уже 1,5 миллиарда. Именно поэтому удары по портам дают Украине не только военный, но и очень конкретный экономический результат.
Что известно о новой помощи Украине и санкциях против России?
- Евросоюз направит Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов российского Центробанка, которые хранятся в европейских депозитариях. Сами активы остаются замороженными, а Украина получает именно доходы от них. Эти средства должны пойти на поддержку государства, Сил обороны и сохранение базовых услуг. Из этой суммы 95% планируют использовать через механизм ULCM, еще 5% – через Европейский фонд мира.
- Отдельно ЕС объявил о дополнительных 80 миллионов евро для Украины из доходов от замороженных российских активов. Кая Каллас заявила, что в Брюсселе параллельно готовят новый, 20-й пакет санкций против России и продолжают искать способы усилить давление на Москву. Также Евросоюз обсуждает дальнейшую энергетическую поддержку Украины.
- Андрей Сибига сообщил, что в ЕС и G7 обсуждают усиление санкций против российского теневого флота. Речь идет не только о запрете морских услуг для танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, но и о давлении на портовую инфраструктуру России. По словам министра, под санкции должны попадать и те порты, через которые оккупанты вывозят нефть и краденое украинское зерно.
- Канада уже усилила давление на российский теневой флот и добавила в санкционный список еще 100 танкеров. Оттава объясняет это тем, что Россия и дальше финансирует войну против Украины за счет нефтяных доходов, а сеть таких судов помогает ей обходить ограничения. Кроме того, Канада снизила ценовой потолок на российскую нефть и заявила, что и в дальнейшем будет координировать санкционное давление с союзниками.