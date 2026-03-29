По словам министра, запрет услуг для танкеров теневого флота России остается в приоритете. Об этом сообщил Андрей Сибига в интервью Укринформ.
Как ЕС планирует усилить санкции против теневого флота России?
На саммите министров иностранных дел G7 во Франции 26 – 27 марта обсуждали запрет морских услуг для танкеров теневого флота России.
Сибига отметил, что несмотря на ситуацию с Ормузским проливом и увеличением цен, ЕС будет продолжать усиливать давление на Россию.
Он добавил, что санкции должны распространяться также на порты через которые оккупанты нелегально вывозят нефть и краденое украинское зерно.
Санкции должны распространяться также и на портовую инфраструктуру россиян, на порты, которые позволяют, в частности, нелегально танкерам теневого флота транспортировать нефть или вывозить краденое из Украины зерно. Все это обсуждается и обязательно рано или поздно будет воплощено,
– отметил Сибига.
По словам министра, каждая страна Европы уже сейчас может принимать конкретные и действенные решения на национальном уровне. В то же время надо учитывать правила и законы Евросоюза, в рамках которых эти решения принимаются.
"Поэтому страны, безусловно, действуют в рамках этого законодательства, и все это надо комплексно рассматривать, но так, ищут варианты, которые позволят наиболее эффективно применить этот инструментарий для повышения цены продолжения агрессии для России", – подытожил украинский дипломат.
Что еще известно о теневом флоте России?
Благодаря санкциям "теневой флот" России сократился на 20%, но Москва пытается привлечь новые суда для компенсации потерь.
Канада добавила 100 российских танкеров в санкционный список, чтобы ограничить доходы Кремля от "теневого флота". Страна также снизила ценовой "потолок" на российскую нефть и ввела санкции против более 3 400 человек и компаний.
Танкер российского "теневого флота" Deyna 23 марта прибыл в порт Марсель-Фос после задержания французскими военными. Его передали в распоряжение судебных органов для дальнейшего расследования.