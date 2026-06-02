В частности, сейчас, по его мнению, Украине вместе с партнерами следует найти наиболее идеальный формат разговора с Кремлем. Специально для 24 Канала политические эксперты и аналитики разобрали тему возобновления мирных переговоров с Россией, когда они станут возможными и приведут ли к завершению войны.

Что может вывести переговоры из тупика?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал, что вокруг темы переговоров сейчас нет единства ни в Европе, ни в США, ни в Украине. Сейчас 3 субъекта переговорного процесса не могут выработать единую позицию. Поэтому при нынешних обстоятельствах переговоры невозможны. Впрочем Европа четко говорит, что соглашение без нее подписано не будет.

Переговоры должны возобновиться до зимы, потому что зима для Украины будет очень тяжелой. Поэтому в переговорах нужен другой посредник – Китай или Турция. Это реально. Переговорные позиции может изменить ситуация на поле боя, конечно, если мы будем усилены со стороны Европы в вопросе дальнобойных систем. Например, Storm Shadow и "Фламинго", потому что есть информация, что Украине не продают запчасти для ракет "Фламинго",

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Он продолжил, что сейчас возобновление переговоров зависит от того, когда Украина и Европа, которая связала Украину уже к себе, но исходя из своих циничных позиций, с одной стороны, и Украина и Россия с другой стороны наработают переговорные треки. Посредниками этих переговоров действительно могут быть Турция, США, которые практически не оказывают помощи Украине, и Китай.

Готов ли Путин заканчивать войну?

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун заметил, что не видит признаков того, что Путин готов завершать войну. Он продолжает рассказывать своим генералам, что ситуация в Украине переходит из сложной в катастрофическую. Похоже, он живет в другой реальности. Он полон решимости и уверенности продолжать войну.

"Чтобы наконец вот это ограниченное путинское окружение начало ему доносить правдивые данные. За последний месяц потери России на фронте – 33 тысячи ликвидированных. При таких потерях любая страна, сколько бы миллионов людей там не было, страдала бы. Это колоссальные показатели, иногда вдвое больше, чем то, что было в этот период прошлого года", – отметил политолог.

По его словам, надо еще немного времени, чтобы эти потери начали серьезно отражаться на окружении Путина. Тогда не коммуницировать их с Путиным будет невозможно, иначе завалится система. Чем дольше они не будут говорить о пропасти, в которую заходит их страна, тем глубже они себя закопают. Украина же должна демонстрировать открытость к дипломатии, потому что какими бы благоприятными ни были показатели, надо конец войны.

Как понимать заявление Зеленского о "переговорах до зимы"?

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что заявление Зеленского о возобновлении переговоров до зимы это задача для украинских дипломатов. Это свидетельство того, что Украина не отказывается от дипломатического трека. Россияне начали продвигать мнение и в Украине, и за пределами Украины о том, что это украинская власть не хочет завершать войну, и она в интересах Зеленского.

Это не соответствует действительности. Зеленский понимает, что не может быть бесконечной войны. Эта война забирает у нас очень много ресурсов, которые нужны нам для развития. Не говоря уже о том, что она забирает жизни наших людей. Поэтому надо искать все пути для завершения войны, но не так, чтобы это противоречило интересам Украины,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас в России все больше проблем. Это чувствуют и в самой России. Достаточно посмотреть их паблики, их соцсети, где только и обсуждают проблемы, в частности, и на поле боя. Кроме того, американцы немного остыли в воплощении того плана, который называют "планом Анкориджа", где говорилось о том, что войну можно завершить путем уступок Украины, выводом украинских войск с Донбасса.

Переговоры между Украиной и Россией: последние заявления

Владимир Зеленский назвал идеальный формат мирных переговоров с Кремлем. Он хочет видеть за столом и Европу, и США.

На Банковой также предполагают, что на Западе попытаются "утихомирить" войну в Украине до ноября 2026 года. Тогда в США состоятся выборы.

В России все чаще начали говорить о мирном соглашении с Украиной. Кремль пытается спасти свою экономику.