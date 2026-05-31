Есть несколько направлений переговорного процесса. Об этом президент Украины рассказал в интервью CBS News.

Смотрите также Россия хочет играть роль "жертвы": эксперт разобрал все угрозы ударов по Киеву

Какой формат переговоров с Россией Зеленский считает лучшим?

В прошлом году приоритетным был американский формат – трехсторонние встречи с участием США, Украины и России. Впрочем, с начала войны на Ближнем Востоке американцы сместили все внимание именно туда. Из-за этого, по мнению Зеленского, возникли определенные паузы в дипломатических переговорах.

По словам президента, есть также европейское направление. В то же время он считает, сильная переговорная позиция была бы тогда, когда за столом одновременно находились бы Украина, Россия, США и Европа. "Это был бы самый мощный формат переговоров. Но имеем то, что имеем", – отметил политик.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Третий формат переговоров – двусторонние контакты с Россией. Президент в очередной раз подчеркнул, что готов к личной встрече с Путиным.

Напомним, что недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что формат переговоров с участием США находится "на паузе". По мнению дипломата, этот переговорный трек достиг предела результативности. Следующим этапом должна стать встреча на уровне лидеров.

Между тем главный дипломат ЕС Кайя Каллас отметила, что Евросоюз не может выступать посредником в переговорах Украины с Россией, ведь не является нейтральным.

На переговоры осталось 6 месяцев

Бригадный генерал Андрей Билецкий сказал агентству Reuters, что Украина имеет примерно шесть месяцев, чтобы изменить ситуацию на поле боя и усилить свои позиции перед мирными переговорами.

Зеленский согласился со словами военного. Он заявил, что с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на фронте.

Еще в январе президент сообщал американским партнерам о том, что открывается окно возможностей для переговоров, ведь российская армия несет все большие потери.

Он отметил, что оккупанты уже не способны захватывать больше территорий, чем теряют за тот же период.

Политик отметил, что до наступления зимы необходимо найти дипломатический путь для начала переговоров. В то же время он подчеркнул, что готовность Кремля к диалогу будет зависеть от уровня давления на Владимира Путина и ситуации внутри российского общества. По мнению Зеленского, ключевым инструментом такого давления остаются санкции.