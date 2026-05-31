Об этом Владимир Зеленский заявил в программе Face the Nation на телеканале CBS News.

Как реагирует Зеленский на заявление Билецкого?

Ведущая спросила, что Украина должна сделать за эти 6 месяцев и кто может ей помочь. В частности, "если не США, то кто из европейских партнеров согласится сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и стать посредником в установлении мира".

Зеленский ответил, что все началось в декабре 2025 года, когда Россия начала терять инициативу на поле боя.

"И учитывая это я поделился этой информацией с нашими американскими партнерами. Я сказал им об этом в январе. Я считаю, что у нас есть окно для переговоров, поскольку с каждым месяцем россияне будут терять все больше людей, и именно поэтому они потеряют инициативу на поле боя", – рассказал лидер государства.

Он добавил, что Россия начала проигрывать, а потому стала наносить массированные ракетные удары. За месяц они не смогли захватить больше территорий, чем потеряли за тот же месяц.

Итак, сейчас у нас есть этот промежуток времени перед наступлением зимы. Я считаю, что еще до наступления зимы нам нужно найти способ – дипломатический способ – сесть за стол переговоров и поговорить. Но это зависит от давления на Путина, от давления на его общество, и я думаю, что это давление усиливается. Давление в виде санкций – не отменять их, а вводить новые. Это хорошо, это дипломатический путь. Надеюсь, что США это сделают,

– высказался Зеленский.

В свою очередь Европа приняла более 20 санкционных пакетов.

По мнению Зеленского, представлять Европу на потенциальных мирных переговорах могут страны "евротройки". То есть Великобритания, Франция и Германия, которые могут выступить в роли посредников.

"Кроме того, у нас есть надежные партнеры из стран Северной Европы. А еще, как вы знаете, Турция всегда стремилась стать посредником. И мы даже достигли определенных успехов, когда вернули наших военнопленных. Это также очень важно. Но кто в конце концов возьмет на себя эту роль? Решать, кто это будет, принадлежит Украине и Европе. И также важно, чтобы Россия была готова к переговорам, к диалогу и к Европе", – завершил президент.

Что говорил Билецкий о 6 месяцах для Украины?

Военный поговорил с Reuters.

Я считаю, что ближайшие 6 – 9 месяцев станут переломным моментом. Точнее говоря, по моему мнению, самыми важными будут именно ближайшие шесть месяцев,

– сказал он.

Речь о шестимесячном промежутке времени, чтобы перехватить инициативу на поле боя у России и укрепить свои позиции для проведения мирных переговоров.

Россия же, по словам Билецкого, оказалась в патовой ситуации. Она не может полностью завершить войну, но одновременно не может продвигаться вперед вдоль линии фронта.

Если ВСУ смогут набрать и удержать наступательный импульс в течение нескольких месяцев, это может заставить Россию отказаться от ее планов оккупировать Донбасс полностью.

"Если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то, например, через 3 месяца россияне окажутся в худшем положении, а не в лучшем. Как на поле боя, так и, вероятно, по ударам в тыл", – предположил Билецкий.

Он указал: хотя делать выводы на основе текущих успехов Киева еще рано, и Украина могла бы воспользоваться этим, продолжая атаки средней дальности и осторожно продвигаясь вперед.