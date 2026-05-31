Об этом говорится в материале The Hill. Журналисты написали об этом в конце статьи, ведь они подробно анализировали, как нашему государству удалось достичь такого успеха. И именно это их замечание самое важное для украинцев.

Как Украина переломила ход войны?

The Hill привели интересные свидетельства военного медика. Он сказал, что уже полгода не лечил огнестрельные ранения, потому что на фронте все больше используют дроны.

Также СМИ цитируют Питера Рафа, старшего научного сотрудника и директора Центра Европы и Евразии в Институте Гудзона, который рассказал: есть снайперы, которых переучили для работы с беспилотниками.

Еще приводят слова Андрея Билецкого для Reuters. Командующий Третьим армейским корпусом заявил, что следующие шесть-девять месяцев являются поворотным моментом. А человеческий ресурс россиян истощен, поэтому оккупанты не могут продвигаться так, как раньше.

Достижения Украины не будут длиться вечно, подчеркнул аналитик ISW Джордж Баррос. А потому партнеры должны "воспользоваться нынешними преимуществами Украины и помочь ей реализовать эти достижения".

Соединенные Штаты и международные партнеры, которые поддерживают Украину, видят чрезвычайно редкую и мимолетную возможность приложить усилия, чтобы помочь Украине реализовать это преимущество, пока оно еще есть. Я не готов утверждать, что оно будет актуальным через девять месяцев. Поэтому мы действительно должны воспринимать этот промежуток времени таким, каким он есть,

– сказал он.

По словам Барроса, Силы обороны стали эффективнее препятствовать продвижению россиян. И этот переход готовился месяцами, начиная с конца 2025 года, когда украинцы начали атаковать российские наземные радары, станции радиоэлектронной борьбы, ракеты класса "земля-воздух" и беспилотники, фактически ослепляя силы Москвы от угроз с воздуха.

Если с конца 2023 года война была в тупике, то сейчас ВСУ смогли отойти от позиционной войны и больше отвоевывают территорий, чем теряют.

Вероятно, Киев может воспользоваться своими достижениями, чтобы укрепить позиции в мирных переговорах. Эти переговоры сейчас буксуют.