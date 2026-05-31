Про це йдеться в матеріалі The Hill. Журналісти написали про це наприкінці статті, адже вони детально аналізували, як нашій державі вдалося досягти такого успіху. Та саме ця їхня заувага найважливіша для українців.

Як Україна переломила хід війни?

The Hill навели цікаві свідчення військового медика. Він сказав, що вже пів року не лікував вогнепальні поранення, бо на фронті дедалі більше використовують дрони.

Також ЗМІ цитують Пітера Рафа, старшого наукового співробітника і директора Центру Європи та Євразії в Інституті Гудзона, який розповів: є снайпери, яких перевчили для роботи з безпілотниками.

Іще наводять слова Андрія Білецького для Reuters. Командувач Третього армійського корпусу заявив, що наступні шість-дев'ять місяців є поворотним моментом. А людський ресурс росіян виснажений, тож окупанти не можуть просуватися так, як раніше.

Здобутки України не триватимуть вічно, підкреслив аналітик ISW Джордж Баррос. А тому партнери мають "скористатися нинішніми перевагами України та допомогти їй реалізувати ці здобутки".

Сполучені Штати та міжнародні партнери, які підтримують Україну, бачать надзвичайно рідкісну й швидкоплинну нагоду докласти зусиль, щоб допомогти Україні реалізувати цю перевагу, поки вона ще є. Я не готовий стверджувати, що вона буде актуальною через дев'ять місяців. Тому ми дійсно маємо сприймати цей проміжок часу таким, яким він є,

– сказав він.

За словами Барроса, Сили оборони стали ефективніше перешкоджати просуванню росіян. І цей перехід готувався місяцями, починаючи з кінця 2025 року, коли українці почали атакувати російські наземні радари, станції радіоелектронної боротьби, ракети класу "земля-повітря" та безпілотники, фактично засліплюючи сили Москви від загроз з повітря.

Якщо з кінця 2023 року війна була в глухому куті, то зараз ЗСУ змогли відійти від позиційної війни та більше відвойовують територій, аніж втрачають.

Імовірно, Київ може скористатися своїми здобутками, щоб зміцнити позиції в мирних переговорах. Ці перемовини зараз буксують.