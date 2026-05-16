Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Чому В'ячеслав Ковальський більше не снайпер?

Пан В'ячеслав каже, що часи змінилися і снайперська справа відходить у минуле. WSJ указує, що так думають й інші снайпери. Хоча стріляти з великих відстаней досі вчать і в Україні, і в США.

Востаннє Ковальський був на завданні в 2024 році. Тоді протягом п'яти вилазок він не уразив жодної цілі. Втім, стріляв по бліндажу з росіянами на відстані приблизно 2,4 кілометра.

Загалом після рекордного пострілу цілей поменшало. Працювати снайпером зараз складніше і не так ефективно, як раніше. Вся справа в розвитку дронових технологій. Безпілотником можна залетіти за ріг і подивитися, що там, – снайпер цього не може. Як і не бачить картинки зверху.

Дрони просто ефективніші та коштують менше. Раніше я був снайпером, і всі танцювали навколо мене. Тепер, коли я пілот дрона, всі танцюють навколо нього, включно зі мною,

– розповів Ковальський.

Тож зараз В'ячеслав підтримує операторів дронів. Він допомагає хлопцям і дівчатам займати позиції, встановлювати вибухівку на дрони, часом орієнтуватися на місцевості. Якщо виникають проблеми, є група швидкого реагування, в яку теж входить Ковальський.

Зверніть увагу! У серпні 2025 року рекорд Ковальського було побито. Інший військовий, зі складу зведеного підрозділу снайперів "Привид", влучив у росіян з відстані 4000 метрів на Покровсько-Мирноградському напрямку. Його зброєю була українська гвинтівка Alligator, кулі з якої можуть летіти на 7 кілометрів. Прицілювання відбувалося за допомогою штучного інтелекту під коригуванням комплексу БпЛА.

Історія В'ячеслава Ковальського та його гвинтівки "Володар Обрію": дивіться відео

Що відомо рекорд Ковальського та гвинтівку "Володар обрію"?

В СБУ тоді розповіли, що снайпер встановив світовий рекорд із результативного пострілу. В цьому він обійшов канадця та британця.

Перший постріл виявився невдалим. В'ячеслав нерухомо лежав на морозі кілька годин, доки не отримав команду стріляти. Та коли зробили поправку на вітер, куля досягла цілі успішно – за 9 секунд.

Застрелили російського офіцера неподалік від бази окупантів на Херсонщині. У грудні 2023-го Ковальський згадував: влучити вдруге не вдалося б, адже росіяни могли би вирахувати стрільця.

"Володар Обрію" – це власна розробка СБУ, багатоцільова мультикаліберна антиматеріальна снайперська гвинтівка. Вона здатна вражати ціль на відстані 3 – 4 кілометрів і важить близько 16 – 17 кілограмів. В її комплектації також використовують елементи іноземних компаній, як-от Bartlein Barrels Inc. (США), ARC Ballistics (Велика Британія), Baltic Bullets (Латвія).

Цікаво, що до війни В'ячеслав був підприємцем, а снайпінг для нього був лише хобі. Чоловік вважав за краще стріляти по мішенях, аніж на полюванні. Та з початком війни він долучився до руху опору ССО, а потім вже до винищувального снайперського підрозділу Служби безпеки України.

Мотивацією стала саме гвинтівка "Володар Обрію". Додамо, що 3800 метрів – це відстань від Центрального залізничного вокзалу в Києві до метро "Печерська".

Зараз Ковальський говорить: не сумує за часом, коли доводилося вбивати людей.