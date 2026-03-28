Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, какая ситуация на разных направлениях. Он назвал следующие приоритетные для России участки фронта.
Какие следующие приоритетные направления россиян на фронте?
"Тактика оккупантов остается неизменной: россияне идут навалами, например, на Покровском направлении. Там на сегодня происходят наиболее интенсивные штурмы со стороны противника", – отметил Пехньо.
Однако десантники из 7 корпуса ДШВ и все подразделения в его составе продолжают держать оборону в районе Покровска и отражать наибольшее количество штурмов, даже по сравнению с другими медийными направлениями – Константиновским, Лиманским или Александровским.
"Сейчас идут бои в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. К сожалению, они оба насыщаются оккупантами, а наши бойцы постоянно их оттуда выбивают", – отметил военный обозреватель.
Обратите внимание! Командир 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Станислав Лучанов заверил, что украинские бойцы продолжают держать под контролем село Гришино вблизи Покровска. По его словам, достаточно украинских военнослужащих находится в самом Гришино, а также украинские силы имеют позиции перед этим населенным пунктом – со стороны Покровска, перед промкой. Речь идет о более 100 человек. В то же время россияне пытаются просачиваться в село небольшими группами.
В то же время наибольшее количество штурмов на Покровском направлении обусловлено тем, что, по его словам, украинские войска стараются не выпускать противника из Покровска и не допускают ого пересосредоточения на другие направления, в частности на Константиновку или Добропольской с целью обхода не только Константиновки, но и Славянско-Краматорской агломерации.
Также враг пытается постоянно поджигать приграничье Харьковщины и Сумщины с целью создания буферных зон. Однако несмотря на это военный обозреватель считает, что вскоре, вероятно, наиболее опасная ситуация сложится именно на флангах Славянско-Краматорской агломерации: в районе Константиновки и Лимана.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
По Константиновке, то враг недавно пытался атаковать украинские позиции с четырех направлений, чтобы дойти до этого города и там закрепиться. Для врага, по мнению военного обозревателя, являются приоритетными бои в пределах населенных пунктов, откуда его очень трудно выбить.
В Лимане тоже уже были признаки активизации врага, где происходили феноменальные и фантастические для сегодняшних реалий боевые действия. С применением около 100 мотоциклов, различной легкобронированной и вообще автомобильной техники, а также 30 единиц тяжелой бронированной техники и до 500 пехотинцев. Об этом все 3 армейский корпус отчитывался на прошлой неделе,
– подчеркнул Василий Пехньо.
Он добавил, что это демонстрирует амбиции противника по Лиману, которые, очевидно, существуют. Поэтому вскоре именно в районе этого города враг активизирует боевые действия. Ведь без захвата этого города говорить о качественных ожиданиях противника по Славянско-Краматорской агломерации, вероятно, что не приходится.
Какова ситуация на фронте?
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала контрнаступательных действий украинских сил на Юге было освобождено около 470 квадратных километров территории. Также Силы обороны обезвредили более 11 тысяч захватчиков.
37 отдельная бригада морской пехоты 28 марта отбила попытку массированной атаки противника на Александровском направлении. Это был самый мощный штурм на этом участке фронта с начала 2026 года, и для его осуществления враг привлек тяжелую бронированную технику и большое количество личного состава. Однако все попытки штурмовых действий оккупантов были остановлены, враг понес тяжелые потери.
Кроме того, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, Россия, когда начнется "зеленка", нарастит интенсивность своих атак. В то же время по его мнению, украинская оборона "сейчас сильнее и более организована", также налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются килзоны. Поэтому россиянам вряд ли удастся осуществить свои планы, тем более, что они не имеют безграничного ресурса.