Об этом сообщил командир 155-й бригады Станислав Лучанов "Украинской правде".

Под чьим контролем село Гришино?

У нас достаточно военнослужащих в самом Гришино. У нас есть позиции даже перед Гришиным – со стороны Покровска, перед промкой. Точное количество людей в Гришино я озвучивать не буду, но это более 100 человек,

– отметил командир бригады.

Лучанов отметил, что российские подразделения действительно пытаются просачиваться в село небольшими группами, однако контроля над Гришиным они не имеют.

Количество инфильтрированного противника в Гришино, по словам Лучанова, точно измерить трудно – это примерно от 20 до 50 россиян. 27 марта на подходах к селу 155-я бригада уничтожила 12 россиян и по меньшей мере еще одного ранила. Ежедневно количество уничтоженного противника в Гришино составляет от 10 до 20.

Он также подчеркнул, что ситуация отслеживается с помощью дронов, которые позволяют контролировать позиции и оперативно реагировать. Сейчас украинские силы проводят зачистку северной части населенного пункта и постепенно продвигаются, работая по флангам и в направлении Покровска.

Линия боевого столкновения проходит за пределами самого села, хотя украинские осинтеры DeepState изображают ее по центру села.

Российские силы пытаются заходить в населенный пункт с нескольких направлений: с запада – это сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровск), с востока – поля, посадки и фермы между Гришиным и Покровском и с юга – со стороны самого Покровска.

