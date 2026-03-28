Об этом сообщил командир 155-й бригады Станислав Лучанов "Украинской правде".
Под чьим контролем село Гришино?
У нас достаточно военнослужащих в самом Гришино. У нас есть позиции даже перед Гришиным – со стороны Покровска, перед промкой. Точное количество людей в Гришино я озвучивать не буду, но это более 100 человек,
– отметил командир бригады.
Лучанов отметил, что российские подразделения действительно пытаются просачиваться в село небольшими группами, однако контроля над Гришиным они не имеют.
Количество инфильтрированного противника в Гришино, по словам Лучанова, точно измерить трудно – это примерно от 20 до 50 россиян. 27 марта на подходах к селу 155-я бригада уничтожила 12 россиян и по меньшей мере еще одного ранила. Ежедневно количество уничтоженного противника в Гришино составляет от 10 до 20.
Он также подчеркнул, что ситуация отслеживается с помощью дронов, которые позволяют контролировать позиции и оперативно реагировать. Сейчас украинские силы проводят зачистку северной части населенного пункта и постепенно продвигаются, работая по флангам и в направлении Покровска.
Линия боевого столкновения проходит за пределами самого села, хотя украинские осинтеры DeepState изображают ее по центру села.
Российские силы пытаются заходить в населенный пункт с нескольких направлений: с запада – это сторона дороги Е-50 (Павлоград-Покровск), с востока – поля, посадки и фермы между Гришиным и Покровском и с юга – со стороны самого Покровска.
Какие успехи контрнаступления на Юге
ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Александровском направлении и восстановили контроль над 440 квадратных километров территории.
Потери врага: 3676 человек, 13 ББМ, 141 автомобиль, 250 артиллерийских систем, 153 мототехники, 8 танков, 1283 БпЛА, и 140 пунктов управления БпЛА.