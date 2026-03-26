Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что Соединенные Штаты сегодня и сами не в лучшем положении, ведь Иран "показал им свои зубы".

США будут гарантировать безопасность при условии сдачи Донбасса

Военный эксперт убежден, что учитывая новые реалии в мире Соединенные Штаты не в состоянии предоставлять гарантии безопасности даже самим себе. Свитан уверен, что Иран еще покажет себя и свои средства поражения в действии.

Размышляя о гарантиях безопасности, он призвал вспомнить Будапештский меморандум, который в свое время подписывали Украина, США, Россия, Великобритания. По его словам, предшественник Трампа, Джо Байден, за полгода до российского вторжения, в 2021 году, заявлял, что в случае чего США не будут ввязываться, опасаясь эскалации.

Свитан подчеркнул, что выход СОУ из Донецкой области для Украины опасен. Он объяснил, чем грозит решение вывести украинские войска с третьей линии обороны.

За ней практически ровное поле до левого берега Днепра. В районе Барвенково отстроили линию обороны, но это не высоты, ее снесут КАБами за полтора месяца. Ровное поле буквально до Кременчуга, Полтавы, левого берега вплоть до Киева. Это практически как взять и поднять шлагбаум,

– объяснил Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что, отойдя из Донецкой области, есть угроза потерять всю левобережную Украину. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить усилия, чтобы не дать российской армии приблизиться к Славянску и не только с юга, откуда она туда пытается прорваться, но и с севера со стороны Лимана.

Надо обратить внимание на эти направления, потому что если "просядем" по этим позициям, то будет аналогичная картина, как в прошлом году, когда россияне перевалили через трассу Покровск – Константиновка, они пойдут на окружение и уже ничего тогда не сделаем,

– заметил Свитан.

Подытоживая, военный эксперт указал на то, что российское подразделение "Рубикон" может отработать на глубине 15 – 20 километров, отрезать логистику СОУ и выжать украинские войска из Славянска и Краматорска. Он подчеркнул, что надо всеми силами держать 3 линию обороны, ведь пока она стоит, у врага нет стратегической перспективы движения в сторону левого берега Днепра.

