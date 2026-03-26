Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що Сполучені Штати сьогодні й самі не в кращому становищі, адже Іран "показав їм свої зуби".
Дивіться також Путін хоче не тільки Донбас: які ще плани має російський диктатор
США гарантуватимуть безпеку за умови здачі Донбасу
Військовий експерт переконаний, що з огляду на нові реалії у світі Сполучені Штати не в змозі надавати гарантії безпеки навіть самим собі. Світан впевнений, що Іран ще покаже себе і свої засоби ураження в дії.
Розмірковуючи про гарантії безпеки, він закликав згадати Будапештський меморандум, який у свій час підписували Україна, США, Росія, Велика Британія. З його слів, попередник Трампа, Джо Байден, за пів року до російського вторгнення, у 2021 році, заявляв, що у разі чого США не будуть вплутуватися, побоюючись ескалації.
Світан підкреслив, що вихід СОУ з Донецької області для України небезпечний. Він пояснив, чим загрожує рішення вивести українські війська з третьої лінії оборони.
За нею практично рівне поле до лівого берега Дніпра. В районі Барвінкового відстроїли лінію оборони, але це не висоти, її знесуть КАБами за півтора місяці. Рівне поле буквально до Кременчуга, Полтави, лівого берега аж до Києва. Це практично як взяти й підняти шлагбаум,
– пояснив Світан.
Полковник запасу ЗСУ наголосив, що, відійшовши з Донеччини, є загроза втратити всю лівобережну Україну. З його слів, зараз необхідно зосередити зусилля, аби не дати російській армії наблизитись до Слов'янська і не лише з півдня, звідки вона туди намагаєть прорватися, а й з півночі з боку Лимана.
Треба звернути увагу на ці напрямки, бо якщо "просядемо" по цим позиціям, то буде аналогічна картина, як минулого року, коли росіяни перевалили через трасу Покровськ – Костянтинівка, вони підуть на оточення і вже нічого тоді не вдіємо,
– зауважив Світан.
Що відбувається на Донеччині: дивіться на карті
Підсумовуючи, військовий експерт вказав на те, що російський підрозділ "Рубікон" може відпрацювати на глибині 15 – 20 кілометрів, відрізати логістику СОУ і вичавити українські війська зі Слов'янська і Краматорська. Він підкреслив, що треба всіма силами тримати 3 лінію оборони, адже поки вона стоїть, у ворога немає стратегічної перспективи руху в бік лівого берега Дніпра.
Яка ситуація на фронті на Донецькому напрямку?
У Генштабі інформують, що за добу станом на 26 березня на Лиманському напрямку противник атакував 6 разів, намагався вклинитися в українську оборону. На Слов’янському українські захисники відбили 8 спроб окупантів просунутися, на Краматорському відтинку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру. На Костянтинівському ворог здійснив 16 атак, і на Покровському 44.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, що на Покровському напрямку ворог частіше застосовує мотоциклетну техніку і продовжує діяти в межах тактики інфільтрації. Він додав, що противник й надалі бере кількістю, проводячи "м'ясні" штурми, аби виснажити СОУ, аби ті витрачали свої боєприпаси.
Штурмовий підрозділ "Скеля" повідомив, що провів операцію, внаслідок якої вдалося зачистити населений пункт Міньківка, він ключовий на трасі Бахмут – Слов'янськ. Завдяки цьому вдалося завадити потенційному просуванню російських військ та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Під час бою було ліквідовано понад 40 окупантів.
На Лиманському напрямку прикордонний підрозділ "Фенікс" зірвав спробу ворога штурмувати.
Окупанти кинули в бій увесь наявний ресурс, який сконцентрували за зиму на цьому відтинку фронту. Мовиться про квадроцикли, важку бронетехніку, автотранспорт, штурмові групи. Українські обронці зупиняли техніку противника, знищували російських піхотинців у посадках.