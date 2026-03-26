Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що Сполучені Штати сьогодні й самі не в кращому становищі, адже Іран "показав їм свої зуби".

США гарантуватимуть безпеку за умови здачі Донбасу

Військовий експерт переконаний, що з огляду на нові реалії у світі Сполучені Штати не в змозі надавати гарантії безпеки навіть самим собі. Світан впевнений, що Іран ще покаже себе і свої засоби ураження в дії.

Розмірковуючи про гарантії безпеки, він закликав згадати Будапештський меморандум, який у свій час підписували Україна, США, Росія, Велика Британія. З його слів, попередник Трампа, Джо Байден, за пів року до російського вторгнення, у 2021 році, заявляв, що у разі чого США не будуть вплутуватися, побоюючись ескалації.

Світан підкреслив, що вихід СОУ з Донецької області для України небезпечний. Він пояснив, чим загрожує рішення вивести українські війська з третьої лінії оборони.

За нею практично рівне поле до лівого берега Дніпра. В районі Барвінкового відстроїли лінію оборони, але це не висоти, її знесуть КАБами за півтора місяці. Рівне поле буквально до Кременчуга, Полтави, лівого берега аж до Києва. Це практично як взяти й підняти шлагбаум,

– пояснив Світан.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що, відійшовши з Донеччини, є загроза втратити всю лівобережну Україну. З його слів, зараз необхідно зосередити зусилля, аби не дати російській армії наблизитись до Слов'янська і не лише з півдня, звідки вона туди намагаєть прорватися, а й з півночі з боку Лимана.

Треба звернути увагу на ці напрямки, бо якщо "просядемо" по цим позиціям, то буде аналогічна картина, як минулого року, коли росіяни перевалили через трасу Покровськ – Костянтинівка, вони підуть на оточення і вже нічого тоді не вдіємо,

– зауважив Світан.

Підсумовуючи, військовий експерт вказав на те, що російський підрозділ "Рубікон" може відпрацювати на глибині 15 – 20 кілометрів, відрізати логістику СОУ і вичавити українські війська зі Слов'янська і Краматорська. Він підкреслив, що треба всіма силами тримати 3 лінію оборони, адже поки вона стоїть, у ворога немає стратегічної перспективи руху в бік лівого берега Дніпра.

