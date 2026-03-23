Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк пояснив 24 Каналу, що за "м’ясними штурмами" стоїть стратегія виснаження, а у російській глибинці зростає невдоволення через відсутність виплат.

Навіщо Росія кидає непідготовлених бійців у штурм?

Зараз росіяни частіше використовують у штурмах мотоцикли та квадроцикли. Однак ця тактика є програшною, бо покращення погоди дозволяє українській аеророзвідці виявляти такі групи ще на підступах та знищувати за допомогою БпЛА та вогневої підтримки.

Паралельно противник продовжує активно застосовувати тактику інфільтрації. Проте рік тому, коли росіяни лише почали її застосовувати, бійці мали нормальний зв’язок із командуванням. Тепер вони часто заходять в тил без зв’язку та їжі, і просто ховаються до тих пір, поки голод не змушує вибиратися назовні.

Дехто просто виходить на наших військових, щоб здатися в полон. Тактика противника якісно не змінюється – лише кількісно. Але не варто забувати, що в Росії є добре підготовлені підрозділи – зокрема бригада "Рубіж" зараз стоїть саме проти таких,

– сказав Черняк.

Погано підготовлені "м’ясні" штурмові групи – лише інструмент для виснаження, спосіб змусити українські сили витрачати боєприпаси. Але як тільки така група десь закріплюється, туди висуваються вже кадрові підрозділи – морська піхота та інші добре підготовлені частини. Росія воює великим ресурсом і по-різному.

Росія ще навіть не оголосила мобілізацію, але вже забезпечує масштабні штурми з величезними людськими втратами. Путіну не шкода людських життів, він швидше збереже техніку і брухт.

"Росіяни вміють перетворювати великі людські втрати на подвиг, у них вже формується культ СВО. Я думаю, що внутрішній споживач це з задоволенням "ковтає", і далі йтиме до війська", – зауважив Черняк.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що росіяни залучають до боїв увесь склад мобілізованих, щоб компенсувати втрати на фронті. Російські війська системно зазнають великих втрат, проте й залучають нових добровольців.

