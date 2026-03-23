Об этом сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил (УОС).
Чем закончилась попытка российского штурма?
В Группировке объединенных сил сообщили, что утром российские войска бросили в бой все, что они смогли накопить за зимний период на Лиманском направлении: квадроциклы, тяжелую бронетехнику, военный автотранспорт, штурмовые группы и пехоту.
По словам военных, этот раз оккупанты делали ставку на массовость, скорость и давление, однако этого оказалось недостаточно.
Слаженными действиями со смежными подразделениями экипажи БпЛА пограничного подразделения "Феникс" методично разобрали вражеские цели: останавливали технику на ходу, выбивали оккупантов в посадках и ломали темп наступления еще до того, как он мог дать результат,
– говорится в сообщении.
Бойцы также обнародовали видео попытки российского штурма, которую удалось сорвать.
Какая сейчас ситуация на фронте?
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что сейчас не фиксируется слишком активных действий на фронте. В то же время на отдельных участках российские военные активизировали подготовку к возможным наступлениям. Речь идет в частности о Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском и ряде других направлений.
Трегубов добавил, что в частности на Сумщине фиксируют повышенную активность армии России. Там враг стремится восстановить свой наступательный потенциал, чтобы атаковать в ближайшее время.
Основные цели российских войск, по словам Трегубова – установить контроль над Лиманским направлением, а также создать "зону контроля" вдоль государственной границы.