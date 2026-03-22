Об этом 22 марта в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Где готовится наступать Россия?
По словам Трегубова, сейчас не фиксируется слишком активных действий. В то же время на отдельных участках российские военные активизировали подготовку к возможным наступлениям.
По состоянию на сейчас наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших оттенков, как то Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других,
– пояснил представитель Группировки объединенных сил.
Трегубов добавил, что в частности на Сумщине фиксируют повышенную активность армии России. Там она стремится восстановить свой наступательный потенциал, чтобы атаковать в ближайшее время.
Основные цели российских войск, по словам Трегубова – установить контроль над Лиманским направлением, а также создать "зону контроля" вдоль государственной границы.
Что происходит на фронте?
Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что россияне несут большие потери во время наступлений, а продвижение у них мизерные. По его словам, если в первые дни враг не продвинулся, то такое наступление вряд ли будет успешным.
В ISW проанализировали, что в последние дни бои продолжаются возле Волчанска и Купянска. Там ВСУ смогли несколько продвинуться. Также успехи имеют в Донецкой области.
Аналитики предполагают, что российские войска не смогут прорвать основную линию обороны в Донецкой области в 2026 году. Они могут иметь незначительные успехи ценой своих потерь.