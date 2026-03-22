Об этом 22 марта в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Где готовится наступать Россия?

По словам Трегубова, сейчас не фиксируется слишком активных действий. В то же время на отдельных участках российские военные активизировали подготовку к возможным наступлениям.

По состоянию на сейчас наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших оттенков, как то Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других,

– пояснил представитель Группировки объединенных сил.

Трегубов добавил, что в частности на Сумщине фиксируют повышенную активность армии России. Там она стремится восстановить свой наступательный потенциал, чтобы атаковать в ближайшее время.

Основные цели российских войск, по словам Трегубова – установить контроль над Лиманским направлением, а также создать "зону контроля" вдоль государственной границы.

