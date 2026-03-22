Про це 22 березня в етері телемарафону повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Де готується наступати Росія?

За словами Трегубова, зараз не фіксується надто активних дій. Водночас на окремих ділянках російські військові активізували підготовку до можливих наступів.

Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низка інших,

– пояснив речник Угруповання об'єднаних сил.

Трегубов додав, що зокрема на Сумщині фіксують підвищену активність армії Росії. Там вона прагне відновити свій наступальний потенціал, щоб атакувати найближчим часом.

Основні цілі російських військ, за словами Трегубова – встановити контроль над Лиманським напрямком, а також створити "зону контролю" вздовж державного кордону.

