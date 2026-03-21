Проте українські захисники чинять потужний опір. Військовий оглядач Денис Попович зауважив 24 Каналу думку, що якщо протягом перших днів після початку не видно, що наступ є успішним, то він не принесе особливих результатів.
Чи буде наступ ворога успішним?
За словами Дениса Поповича, зараз складно сказати, чи це вже велика наступальна кампанія, яку можна порівняти з тим, що було у 2025 році. Однак ворог намагається наступати вже три дні.
Вони б'ються головою об стінку. Якщо підсумовувати ці три дні, то ця наступальна компанія має малопідготовлений характер. Величезні втрати. Просування у них мізерне. Якщо просування нема в перші дні наступу, то цей наступ, очевидно, не буде успішним,
– пояснив військовий оглядач.
Що відомо про наступ росіян?
Третій армійський корпус повідомив, що росіяни пішли в масштабний наступ на семи напрямках. Окупанти 19 березня здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Ворог атакував одразу на семи ділянках фронту. ЗСУ завадили наступу і завдали ворогу великих втрат у техніці та живій силі.
За інформацією ISW, Росія готується до наступу. Загарбники активізували механізовані атаки одразу на кількох напрямках фронту. На думку аналітиків, це частина підготовки до масштабного весняно-літнього наступу.
Видання Associated Press пише, що Росія готує новий великий наступ на 1200 кілометрів фронту. Зараз ворог накопичує резерви. А бойові дії можуть пришвидшитися через кращі умови на місцевості.