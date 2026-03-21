Російські війська останніми днями значно активізували механізовані атаки на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про можливий наступ росіян?

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни активно готуються до нового наступу.

Зокрема, з 17 березня окупанти застосовують важку техніку та підрозділи рівня роти й взводу на різних напрямках, включно з районами Куп'янська, Покровська та Лимана. Частину цих атак аналітики розцінюють як розвідку для виявлення українських позицій.

Крім того, фіксується посилення обстрілів поблизу Краматорська. Зокрема, відомо про удари по логістичних маршрутах та спроби вплинути на інфраструктуру шляхом ураження дамб. Як повідомляє ISW, Це може свідчити про наміри ускладнити забезпечення українських сил.

За оцінками аналітиків, основними цілями потенційного наступу можуть стати міста Донецької області, зокрема Слов'янськ, Краматорськ і Лиман. Водночас експерти вважають, що через нестачу техніки Росія робитиме ставку на локальні наступальні дії з обмеженим використанням бронетехніки.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?