Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив 24 Каналу, що українські сили також активно відбивають штурми під Гуляйполем і Степногірськом, не даючи росіянам закріпитися.

Де українські військові змогли відкинути сили ворога?

На Степногірській ділянці ситуація стабільна, за добу зафіксували лише одне зіткнення. Противник намагається інфільтруватися і зайти штурмовими групами, але українські бійці відбиваються.

Спроби ворожих інфільтраційних груп просунутися в напрямку Лук’янівки та Новояковлівки успішно блокуються, а ЗСУ знаходять і знищують їх пошуково-ударними діями.

На Гуляйпільському напрямку за добу відбили понад 20 штурмів, найзапекліші бої тривають біля Залізничного і Мирного в напрямку Чарівного. Ворог продовжує спроби витіснити українські сили з Гуляйполя, проте жодна з атак успіху немає.

ЗСУ відбивають усі штурми, знищують противника і навіть відкидають його в напрямку населеного пункту Солодке. Крім того, українські бійці переходять до контратак і намагаються розвивати тактичний успіх, просуваючись вперед.

"Олександрівський напрямок – найактивніший. Ми не дали ворогу завести групи закріплення, і тепер не просто перехоплюємо тактичну ініціативу, а розвиваємо її. Є приємні новини: ми відновлюємо контроль над окремими ділянками, територіями та населеними пунктами, проводимо зачистки. Тут СОУ діють впевнено", – пояснив Волошин.

Зверніть увагу! У новому звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що ефективні дії СОУ змушують противника відступати на певних напрямках, зокрема йдеться про Гуляйполе. Проте росіяни продовжують тиснути на Донеччині, навіть попри значні втрати особового складу.

