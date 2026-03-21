Про це повідомив паблік Fighterbomber.

Що відомо про нову втрату геліпоктера Росії?

Вранці 21 березня авіаційні пбліки Росії почали повідомили про втрату ще одного гелікоптера. Причина втрати поки невідома.

Окремі телеграм-канали вказують, що це був Ка-52, а 1 член екіпажу загинув. Однак інформація різниться, а офіційного підтвердження зе немає.

Довідка: Ка-52 (за класифікацією НАТО – Hokum B), також відомий як "Алігатор", – це російський бойовий вертоліт армійської авіації, який використовується як командирська машина. Він призначений для ведення розвідки, наведення цілей і координації дій групи ударних вертольотів.

На бойові гелікоптери планують встановлювати РЕБ, а на вантажних російські бійці самі возять власний.

Fighterbomber скаржиться, що промислові виробники Росії досі не вигадали ніякої системи протидії дронам. Гелікоптер може виявити дрон, але збивати його немає чим. Часто єдиним засобом протидії є проста рушниця.

Однак автор зазначив, що прикріпити РЕБ на Мі-28 або Ка-52 не так просто. Важливо, щоб прикріплений РЕБ не вивіл з ладу сам геліпоптер, який має власні системи.

