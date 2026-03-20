В Офісі Президента прокоментували подію так: це заслужено, а успішна робота – не випадковість. Про це написав Павло Паліса.

Дивіться також Велика проблема для Росії: як ЗСУ зламали ворожі плани щодо мобілізації

Кого нагородили за збиття російського "Алігатора"?

Про нагороду йдеться на сайті Офісу Президента – це указ №252/2026 від 20 березня. Там сказано, що воїнів нагородили "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".

Хто отримав орден "За мужність":

Андрусенко Юрій Михайлович – солдат

Нечипас Давид Віталійович – солдат

Слєпко Сергій Анатолійович – молодший сержант

Шаповал Вадим Сергійович – молодший сержант

Цікаво! В розмові з "Мілітарним" один з найдосвідченіших пілотів бригади на позивний "Балтика" розповів, як усе було. "Помітили, що є певна закономірність того, як працює ворожа авіація. Якийсь час здійснювали спостереження, провели аналітику та приблизно визначили точку, звідки працює авіація, та приблизний час. Потім в той час, коли зазвичай працювала ворожа авіація, вилітав на патрулювання та очікував авіацію. Коли вертольотів не було, то просто летів далі по логістичних маршрутах в пошуках автомобільної техніки ворога. А сьогодні пощастило", – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса присвятив допис цій події.

Сьогодні на Покровському напрямку оператори 59 бригади Сил безпілотних систем спокійно і професійно зробили свою роботу. Екіпаж "Хижаки висот" FPV-дроном вразив російський Ка-52. Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона. І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу,

– наголосив він.

Нагородження Паліса назвав абсолютно заслуженим, а роботу військових охарактеризував як гарну.

"Так сьогодні виглядає сучасна війна. Коли вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність та технологічність", – завершив він.

Збиття Ка-52 дроном: дивіться відео (18+)

Що відомо про збитий російський гелікоптер?

Його уразили FPV-дроном у Донецькій області. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяра", це сталося в районі села Надіївка.

У Генштабі додали, що вартість такого вертольота – близько 16 мільйонів доларів США. Також там розповіли про долю пілотів, адже росіяни казали, що "з екіпажем усе нормально".

"У результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений і ліквідований пілотами зі складу 414 бригади "Птахи Мадяра", – написали в Генштабі.

У "Мілітарному" зауважили, що вертоліт збили дроном "Генерал Черешня" на оптоволокні. Удар FPV-дрона припав на підвішений блок некерованих авіаційних ракет С-8. У компанії-виробнику випадок назвали унікальним.