Про це інформує низка російських медіа. Водночас місцева влада повідомляє про успішну роботу ППО з відбиття дронової атаки.

Що відомо про збиття літака в Москві?

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони країни-агресорки помилково прийняли літальний апарат за український БпЛА та відкрили по ньому вогонь.

Після влучання легкомоторник втратив керування та розбився біля річки Оки.

Обидва пілоти, Павло К. і Вадим М., за даними росЗМІ, загинули. Літак належав Дмитру Ч., який часто публікував у соцмережах відео за штурвалом свого літака.

Одночасно сили ППО Міноборони Росії встигли відзвітувати про нібито знищення 21 БпЛА, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють рятувальники.

За фактом катастрофи легкомоторного літака відкрито кримінальне провадження.

