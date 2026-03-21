Йдеться про звільнення майже 400 квадратних кілометрів території. Подробиці розкрили в The Wall Street Journal.

Як українські бійці просуваються на фронті?

Ще в лютому Україна звернулася до Ілона Маска з проханням переглянути доступ до використання супутникового інтернету Starlink російськими військами.

Так, компанія SpaceX обмежила доступ до мережі окупантам, водночас українські бійці продовжують користуватися системою Starlink через так званий "білий список".

Без Starlink їх фактично відкинули до зв'язку часів холодної війни,

– зазначив український військовий "Конош".

Такі зміни відразу відбилися на ситуації на фронті. Як повідомляють аналітики, Україні це допомогло повернути під свій контроль близько 380 квадратних кілометрів територій у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Втрата доступу до зв'язку суттєво зменшила ефективність застосування ворожих дронів. До того ж, через неможливість швидко координувати свої дії окупанти не можуть передавати інформацію, зокрема координати, між підрозділами.

Що коїться у російській армії?

Окупанти змушені були перейти на радіозв'язок, який успішно перехоплюють українські бійці, тож про плани ворога дізнаватися стало значно легше.

Такі дані Сили оборони ефективно використовують для контратак, зокрема, вторгнення в тил противника малими групами.

Ми змогли скористатися слабкими місцями, коли їхня система управління була дестабілізована,

– сказав командир із позивним "Луна".

До того ж, росіяни вже не можуть контролювати дії ЗСУ, ворожі солдати воюють тепер ізольовано й не розуміють ситуацію навколо. Вони, звісно, ж намагаються прокладати нові кабелі між позиціями, використовувати локальні бездротові мережі або ж звертатися до інших супутникових сервісів.

І все це з метою відновлення зв'язку Starlink, який довгий час був для них недорогим та ефективним рішенням.

Зауважимо! Додатковим викликом для російських військ став внутрішній конфлікт навколо засобів зв'язку. Влада країни-агресорки намагається обмежити використання популярного месенджера Telegram і просуває власну систему Max, однак військові ставляться до неї з недовірою.

За словами радника Міноборони України Сергія Бескрестнова, це може суттєво ускладнити взаємодію між підрозділами, особливо на рівні взводів і батальйонів.

З якими труднощами стикаються росіяни у Москві?