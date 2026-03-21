Про нову партію ліквідованих росіян та їхню техніку розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога на 21 березня?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько1 286 940 (+1240) осіб;

танків – 11 790 (+1);

бойових броньованих машин – 24 262 (+8);

артилерійських систем – 38 608 (+39);

РСЗВ – 1 691 (+0);

засобів ППО – 1 333 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781);

крилатих ракет – 4 468 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144);

спеціальної техніки – 4096 (+0).



Втрати ворога на 21 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу

До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив в етері 24 Каналу, що нині українські війська почуваються значно впевненіше, ніж рік тому. Він підкреслив, що покращене забезпечення дронами, артилерією та загальна стійкість підрозділів фактично зруйнували розрахунки Росії щодо її планів поповнення армії.

