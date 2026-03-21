Речь идет об освобождении почти 400 квадратных километров территории. Подробности раскрыли в The Wall Street Journal.
Читайте также Опять более тысячи ликвидированных оккупантов и куча техники: потери врага на 21 марта
Еще в феврале Украина обратилась к Илону Маску с просьбой пересмотреть доступ к использованию спутникового интернета Starlink российскими войсками.
Так, компания SpaceX ограничила доступ к сети оккупантам, одновременно украинские бойцы продолжают пользоваться системой Starlink через так называемый "белый список".
Без Starlink их фактически отбросили к связи времен холодной войны,
– отметил украинский военный "Конош".
Такие изменения сразу отразились на ситуации на фронте. Как сообщают аналитики, Украине это помогло вернуть под свой контроль около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.
Потеря доступа к связи существенно уменьшила эффективность применения вражеских дронов. К тому же, из-за невозможности быстро координировать свои действия оккупанты не могут передавать информацию, в частности координаты, между подразделениями.
Оккупанты вынуждены были перейти на радиосвязь, которую успешно перехватывают украинские бойцы, поэтому о планах врага узнавать стало значительно легче.
Такие данные Силы обороны эффективно используют для контратак, в частности, вторжения в тыл противника малыми группами.
Мы смогли воспользоваться слабыми местами, когда их система управления была дестабилизирована,
– сказал командир с позывным "Луна".
К тому же, россияне уже не могут контролировать действия ВСУ, вражеские солдаты воюют теперь изолированно и не понимают ситуацию вокруг. Они, конечно, же пытаются прокладывать новые кабели между позициями, использовать локальные беспроводные сети или обращаться к другим спутниковым сервисам.
И все это с целью восстановления связи Starlink, который долгое время был для них недорогим и эффективным решением.
Заметим! Дополнительным вызовом для российских войск стал внутренний конфликт вокруг средств связи. Власти страны-агрессора пытаются ограничить использование популярного мессенджера Telegram и продвигают собственную систему Max, однако военные относятся к ней с недоверием.
По словам советника Минобороны Украины Сергея Бескрестнова, это может существенно усложнить взаимодействие между подразделениями, особенно на уровне взводов и батальонов.
В российской столице возникли существенные перебои с мобильной связью, приводящие к значительным убыткам для бизнеса. Из-за ограничения доступа к сети жители начали массово покупать бумажные карты, а также альтернативные средства коммуникации, в частности пейджеры и рации.
Представитель Кремля, Дмитрий Песков, объяснил эти меры необходимостью защиты населения от возможных атак со стороны Украины, отметив, что ограничения будут действовать "столько, сколько потребуется".
По данным оппозиционных медиа, ограничения мобильного интернета уже введены в 62 регионах России.
Трудности постигли обычных россиян, ирландский журналист рассказал, что только в Москве закрыли 500 ресторанов, а цены на продукты выросли на рекордные 40% за последние 16 лет.